أكثر من خمس أسباب قد تساهم في ارتفاع سوق العملات المشفرة في عام 2024

“لارك ديفيس”، شخصية مشهورة في عالم العملات المشفرة على يوتيوب.

قدم “ديفيس” عبر منصة التواصل الاجتماعي X/Twitter، عشرة أسباب تجعله يتوقع ارتفاع أسواق العملات المشفرة بشكل كبير في عام 2024.

من ضمن هذه الأسباب، يبرز احتمال الموافقة على صندوق الاستثمار المتداول في البيتكوين (ETF) والحدث الرابع لخفض سعر مكافأة تعدين البيتكوين إلى النصف.

أولا، أشار “ديفيس” إلى أن أسواق الأسهم العالمية، وخاصة في الولايات المتحدة مثل ناسداك 100 وداو جونز، تصل إلى مستويات قياسية، مما يعرضها للمخاطرة ويشجع المستثمرين على التوجه نحو العملات المشفرة.

ثانيا، يتوقع الموافقة المحتملة على صندوق ETF البيتكوين في الربع الأول من العام المقبل.

ثالثا، يرى “ديفيس” احتمال فوز كوين بيس في معركتها القانونية ضد هيئة الأوراق المالية والبورصات، مما قد يدفع الوكالة لتطوير لوائح خاصة بالعملات المشفرة.

يأتي هذا بعد انتصارات قضائية سابقة لشركات مثل شركة الريبل و”Grayscale” ضد هيئة الأوراق المالية والبورصات.

رابعا، يركز على حدث خفض سعر مكافأة تعدين البيتكوين إلى النصف المتوقع في أواخر أبريل 2024، والذي يمكن أن يؤثر بشكل كبير على السوق.

يلاحظ “ديفيس” أن مستثمري التجزئة وشركات كبرى مثل “BlackRock” تواصل شراء البيتكوين في انتظار الموافقة على ETF البيتكوين.

كما توقع “ديفيس” ظهور ألعاب مبنية على العملات المشفرة والويب 3، التي قد تجذب اهتمام واستثمار كبيرين.

وأخيرا، أشار إلى أن بنك الاحتياطي الفيدرالي يفكر في خفض أسعار الفائدة، الأمر الذي يمكن أن يؤثر إيجابيا على سوق العملات المشفرة.

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