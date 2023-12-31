تألق العملة المشفرة ICP وتطلع البيتكوين لتجاوز حاجز 43 ألف دولار

شهدت البيتكوين استجابة إيجابية بعد تراجعها الأخير إلى 41,300 دولار، حيث عوضت خسائرها بزيادة قدرها 1500 دولار في الساعات التالية.

كما شهدت معظم العملات الرقمية البديلة ارتفاع معتدل خلال اليوم الأخير من العام 2023، مع تسجيل عملة AVAX لمستوى 40 دولار واستقرار SOL فوق مستوى 100 دولار.

هل ستتمكن البيتكوين من تجاوز مستوى 43 ألف دولار؟

كانت حركة تداول البيتكوين متقلبة خلال نهاية الأسبوع الماضي، حيث حاولت اختراق مستوى 44,000 دولار مرتين دون نجاح.

أدت ردود الفعل السلبية التالية إلى هبوط حاد في قيمة العملة الرقمية، حيث انخفضت إلى 41,600 دولار يوم الثلاثاء.

استغل المتداولون هذا التراجع للشراء، مما أدى إلى ارتفاع البيتكوين بأكثر من 2,000 دولار، وصولا إلى قرابة 44,000 دولار.

تبع ذلك تراجع آخر بنهاية الأسبوع ويوم السبت، مما أدى إلى انخفاضها إلى أدنى مستوى له في 12 يوم عند 41,400 دولار (حسب Bitstamp).

نجحت البيتكوين في الحفاظ على مستوى فوق 41,000 دولار.

بالإضافة إلى ذلك، شهدت ارتفاعا بقيمة 1,500 دولار منذ ذلك الحين، وتقف الآن بالقرب من 43,000 دولار مع زيادة يومية بنحو 2.5%.

وقد ارتفعت قيمتها السوقية إلى 836 مليار دولار، واستعادت هيمنتها على العملات الرقمية البديلة بأكثر من 50٪ في CoinMarketCap بعد انخفاضها بأكثر من 1٪ في الأيام السابقة.

ICP تخطف الأضواء:

تراجعت قيمة معظم العملات الرقمية البديلة أمس، ولكن الوضع تحول اليوم. حققت عملة الايثيريوم ارتفاع طفيف إلى أكثر من 2,300 دولار.

وصعدت عملة بينانس بنسبة 2٪ لتتجاوز مستوى 320 دولار.

حافظت سولانا على مستوى 100 دولار بزيادة 3٪، في حين ساعد ارتفاع AVAX بنسبة 4٪ في استعادة مستوى 40 دولار.

وشهدت عملات XRP وADA وDOGE وMATIC وTRX وLINK مكاسب مماثلة.

ارتفعت عملة Polkadot بنسبة 5٪ في يوم واحد وتتداول الآن بأكثر من 5.5 دولار.

أما الرابح الأبرز في السوق اليوم فهي العملة الرقمية ICP، الذي ارتفع بنسبة 35٪ خلال الليل ويتداول الآن فوق 13 دولار.

تليها في قائمة العملات الرقمية الرائدة INJ وSTX وFIL.

وقد تعافت القيمة السوقية الإجمالية للعملات الرقمية من خسائر الأمس، حيث عادت إلى 1.670 تريليون دولار في CoinMarketCap.

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