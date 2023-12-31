تحليل أداء الأصول المالية في 2023: مقارنة بين البيتكوين وSP 500 وناسداك وداو جونز والذهب

تميز عام 2023 بتحديات جيوسياسية متعددة بما في ذلك النزاع الروسي الأوكراني وأزمة الشرق الأوسط، وشهد معارك اقتصادية متعددة، خاصة فيما يتعلق بمكافحة التضخم.

يستحق العام النظر من حيث أداء الأصول المالية الرئيسية مقابل البيتكوين.

أداء المؤشرات الرئيسية والذهب في 2023:

ستاندرد آند بورز 500: يعتبر مقياس أساسي للشركات الأمريكية الكبرى، حيث بدأ العام بقوة عند أكثر من 3820 نقطة، وشهد تقلبات قبل الوصول إلى ذروته عند 4769 نقطة، بزيادة إجمالية قرابة 25%، مدفوعة بشكل كبير بأسهم شركات التكنولوجيا مثل شركة نفيديا. ناسداك: المتخصص في أسهم التكنولوجيا، حقق نموا استثنائي بنسبة 44.5%، مرتفع من 10386 إلى 15011 نقطة. داو جونز الصناعي: بعيدا عن التكنولوجيا، سجل هذا المؤشر زيادة متواضعة بنسبة 13.74%، من 33136 إلى 37689 نقطة. الذهب: تقلباته كانت عالية في ظل التوترات العالمية، مرتفعا من 1813 دولار للأونصة إلى ذروة 2150 دولار، وأنهى العام بزيادة بنسبة 13.73%.

البيتكوين وأداؤه الباهر في 2023:

على الرغم من الانهيار الحاد في عام 2022، بدأت البيتكوين عام 2023 عند حوالي 16600 دولار، وشهدت ارتفاع مستمر، متجاوزة 30 ألف دولار بصعوبة، ووصلت إلى ذروتها قرب 45000 دولار في ديسمبر.

من المتوقع أن تنهي عملة البيتكوين العام بين 42000 و43000 دولار، مسجلة مكاسب تتراوح بين 150% و160%، متفوقة بذلك على جميع الأصول التقليدية الأخرى.

التوقعات لعام 2024 تبدو مبشرة للبيتكوين، خاصة مع حدث الانقسام المتوقع وإمكانية الموافقة على صندوق ETF البيتكوين، على الرغم من أن التاريخ لا يضمن تكرار نفس الأداء الماضي في المستقبل.

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