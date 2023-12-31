التحليل الأساسي لآفاق صندوق ETF البيتكوين قبيل الموعد المحوري المقرر!

مع اقتراب الموعد النهائي المحدد في 10 يناير من قِبل هيئة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية لإصدار قرارها بشأن أول صندوق ETF البيتكوين، تتصاعد التوقعات.

وفقا لتقرير صادر عن “رويترز”، هناك إمكانية أن تخطر الهيئة المصدرين بالموافقة على صناديق ETF في وقت مبكر من الأسبوع المقبل.

في هذا الإطار، يقدم المحلل البارز في مجال العملات المشفرة، “أليكس كروجر”، توقعاته لما يمكن أن يطلق عليه “السيناريو الأساسي” لصندوق ETF البيتكوين، والذي يرجح حدوثه بين 8 و10 يناير.

يتنبأ “كروجر” بأن الموافقة على صندوق ETF البيتكوين قد تؤدي إلى رد فعل إيجابي فوري في أسعار البيتكوين، لكنه يتوقع أيضا احتمال انخفاض السعر قبل الإطلاق الفعلي للصندوق بعد حوالي أسبوعين.

يؤكد “كروجر” أن هذه التوقعات تظل في نطاق التكهنات نظرا لعدم وجود تاريخ إطلاق رسمي، ويمكن أن يحدث الإطلاق في أي وقت بعد الموافقة، اعتمادا على العدد الكبير من صناديق الاستثمار المتداولة المتنافسة.

ومع ذلك، يعتقد أن الإطلاق قد يكون عاجلا وليس آجلا.

بالنسبة لما بعد إطلاق صندوق ETF البيتكوين، يتوقع “كروجر” تدفقات قوية قد تعيد النشاط للاتجاه الصعودي.

ومع ذلك، يشير إلى أن ضعف التدفقات قد يؤدي إلى انخفاض الأسعار.

في السيناريو الهبوطي، حيث يتم رفض الصندوق، يتوقع انهيارا سريع في الأسعار.

يشدد “كروجر” على أهمية يقظة المتداولين خلال شهر يناير.

وفي الختام، تظل البيتكوين واحدة من أفضل الأصول أداء، متفوقة بأكثر من 160٪ على الأصول التقليدية الأخرى، وذلك بفضل الحماس المتزايد حول صناديق ETF.

على الرغم من الأداء المتوسط في منتصف العام، سجلت عملة البيتكوين واحدة من أعلى النسب بين الأصول الرئيسية هذا العام، متبوعة بأسهم شركة Nvidia.

في آخر التحديثات، ارتفعت قيمة البيتكوين بنسبة 1.2٪ في 24 ساعة الماضية لتصل إلى 42,520 دولار.

اقرأ أيضا:

تألق العملة المشفرة ICP وتطلع البيتكوين لتجاوز حاجز 43 ألف دولار

تحليل أداء الأصول المالية في 2023: مقارنة بين البيتكوين وSP 500 وناسداك وداو جونز والذهب