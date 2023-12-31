تحديثات شبكة Lightning Network في البيتكوين: التطوير والتحديات الأمنية

شبكة Lightning Network الخاصة بالبيتكوين، والتي تقدم حل التوسع من الطبقة الثانية للبيتكوين، تهدف إلى تحسين قابلية التوسع للبلوكتشين الأساسي للبيتكوين.

تتيح هذه الشبكة معاملات بيتكوين فورية ومنخفضة التكلفة، مما يزيد من كفاءتها وسهولة الوصول للمستخدمين.

تتميز الشبكة بكونها أكثر خصوصية مقارنة بمعاملات البيتكوين التقليدية، وتتم خارج السلسلة مع تسجيل النتيجة النهائية فقط على البلوكشين.

تبرز السرعة والتكلفة المنخفضة كمزايا أساسية لشبكة Lightning Network، حيث تُمكن المستخدمين من إرسال واستقبال دفعات صغيرة بطريقة فعالة من حيث التكلفة.

تقليل الازدحام على بلوكشين البيتكوين وتحسين قابلية التوسع للمعاملات يتم عبر إنشاء شبكة من قنوات الدفع بين المستخدمين.

على الرغم من التقدم الحاصل، تواجه شبكة Lightning Network بعض المخاطر الأمنية والمركزية.

في أكتوبر من العام الجاري، تم تحديد ثغرة أمنية تعرف باسم “هجوم دورة الاستبدال”، مما أثار مخاوف بشأن أمان الشبكة وأدى إلى دعوات لمزيد من البحث والتطوير في بروتوكولاتها.

تتضمن آلية عمل شبكة Lightning Network استخدام Multisig لضمان أمان قنوات الدفع.

يمكن للمشاركين إجراء مدفوعات سريعة وفعالة من حيث التكلفة داخل القناة دون الحاجة لتسجيل كل معاملة على بلوكشين البيتكوين.

يتم إنشاء العلاقات بين المشاركين خارج البلوكشين عبر توقيع سلسلة من المعاملات داخل القناة، والتي يتم نشرها فقط بين طرفي القناة.

تستخدم الشبكة أيضا عقود Hashed Timelock (HTLCs) لتنفيذ نظام قنوات دفع قابل للتوجيه ومتعدد القفزات.

تضمن HTLCs الكفاءة والأمان في المدفوعات عبر السلسلة، مع تطبيقها للمقايضة الذرية عبر السلسلة وقنوات الدفع.

الهجوم البديل، المتعلق بآلية استبدال المعاملات في البيتكوين، يشكل خطر محتملا، حيث يمكن استبدال المعاملة بأخرى برسوم أعلى قبل تأكيدها في الكتلة.

هذه الآلية يمكن استخدامها لتعديل رسوم المعاملة أو المعلمات الأخرى قبل التأكيد، لكنها تحمل مخاطر إساءة الاستخدام ورفض الخدمة.

باختصار، على الرغم من أن شبكة Lightning Network تمثل تقدما كبيرا في تحسين قابلية التوسع والكفاءة لمعاملات البيتكوين، فإن التحديات الأمنية تظل قائمة وتتطلب مزيدا من البحث والتحسينات.

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