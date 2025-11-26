Bubblemaps: محافظ مرتبطة بـEdel Finance “تقتنص” 30% من المعروض

تام شمس - الأربعاء 26 نوفمبر 2025 10:31 مساءً - تتزايد المخاوف بشأن نشاط غير اعتيادي رافق إطلاق توكن Edel Finance، وهو بروتوكول إقراض يركز على الأسهم المُرمَّزة والأصول الحقيقية (RWA).

منصة التحليلات البلوكتشينية Bubblemaps قالت في منشور عبر X يوم الثلاثاء إن مجموعة تضم نحو 160 محفظة قامت بتجميع 30% من معروض توكن EDEL بقيمة تبلغ 11 مليون دولار أثناء الإطلاق مطلع الشهر. وزعمت المنصة أن هذه المحافظ مرتبطة ببعضها وتم تمويلها بطريقة منسقة قبل افتتاح التداول مباشرة.

وكتبت Bubblemaps:

“Edel Finance اقتنصت 30% من EDEL، ثم حاولت إخفاء الأمر خلف متاهة من المحافظ ومراكز السيولة.”

وأضافت: “قبل ساعات قليلة من إطلاق EDEL، جرى تمويل نحو 60 محفظة من Binance […] ومعًا حصلت على 30% من المعروض والذي تساوي قيمته الآن 11 مليون دولار.”

ويُقصد بـ”الاقتناص” (sniping) في لغة التشفير استخدام بوتات تداول لشراء توكنات جديدة فور طرحها، قبل وصولها لعامة المستخدمين وبأسعار أقل بكثير.

وفقًا لـBubblemaps، فقد تم تمويل المحافظ جميعها بعملة الإيثر (ETH) في التوقيت نفسه، وأُرسلت الأموال عبر طبقة من المحافظ الجديدة قبل شراء التوكن من خلال طبقة المحافظ النهائية.

وحصلت كل محفظة على 50% من توكنات EDEL التي اقتنصتها، بينما جرى توزيع الـ50% المتبقية على نحو 100 محفظة ثانوية قيل إنها جميعًا كانت ممولة عبر منصة MEXC.

وذكرت Bubblemaps أن:

“قائمة المحافظ الثانوية البالغ عددها 100 محفظة مضمّنة مباشرة في كود إنشاء العقد الذكي للتوكن، وهو ما يخلق رابطًا واضحًا بين الفريق وعمليات الاقتناص.”

ولم تتمكّن Cointelegraph من التحقق بشكل مستقل من مجموعة المحافظ التي استحوذت على 30% من المعروض.

مخطط EDEL مقابل الدولار خلال أسبوع واحد. المصدر: CoinMarketCap

بدأ تداول EDEL في 12 نوفمبر، وتبلغ قيمته السوقية نحو 14.9 مليون دولار، لكنه هبط بنسبة 62% خلال الأسبوع الأخير، وفق بيانات CoinMarketCap.

Edel Finance هو بروتوكول إقراض لامركزي يهدف إلى إدخال الأسهم التقليدية إلى الإقراض على السلسلة. ويضم فريقه موظفين سابقين من State Street وJPMorgan وAirbnb.

مؤسِّس Edel Finance ينفي اتهامات الاقتناص

وردًّا على ما كشفته Bubblemaps، قال جيمس شيربورن، الشريك المؤسس لـEdel Finance، إن الفريق كان يعتزم منذ البداية الاستحواذ على 60% من المعروض ووضعه في عقود استحقاق (vesting).

وكتب شيربورن عبر X:

“مخطط جميل، لكنه غير دقيق… لقد استحوذنا على نحو 60% من المعروض ووضعنا التوكنات في عقد استحقاق، كما هو مذكور في المستندات.”

المصدر: James Sherborne

وتُظهر وثائق التوكنوميكس التي شاركها شيربورن أن 12.7% فقط من المعروض مخصّص للفريق، ضمن جدول استحقاق مدته 36 شهرًا مع فترة حظر أولية لستة أشهر.

اقتصاديات رمز EDEL. المصدر: docs.edel.finance

مع ذلك، وصفت Bubblemaps التبرير بـ”دفاع هايدن ديفيز”، في إشارة إلى مبتكر توكنات MEME المثيرة للجدل مثل MELANIA وLIBRA وWOLF، والذي أطلق توكنًا بمعروض داخلي تجاوز 80%، قبل أن ينهار بنسبة 99% خلال يومين.

وقالت Bubblemaps ردًا على شيربورن:

“أن تقتنص توكنك بنفسك دون إخبار أحد، ثم تقول إن الأمر طبيعي هذا نمط معروف. لو كان الأمر شفافًا فعلاً، لتم تخصيص المعروض مقدمًا وفق التوكنوميكس.”

وأضافت أن الـ50% من معروض EDEL في جدول الاستحقاق جاءت من المُطلِق الأساسي للتوكن، ولا علاقة لها بعملية الاقتناص.

وقد تواصلت Cointelegraph مع Edel Finance للتعليق.