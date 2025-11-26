Bitfinex: بيتكوين تظهر باللون الأحمر هذا الشهر مجددًا، لكن الطلب قد ينتعش قريبًا

تام شمس - الأربعاء 26 نوفمبر 2025 10:31 مساءً - يبدو أن بيتكوين في طريقها لكسر نمطها التاريخي القوي في شهر نوفمبر، لكن محللي Bitfinex يشيرون إلى أن الطلب قد يعود في وقت قريب جدًا.

تاريخيًا، يُعد نوفمبر أقوى أشهر بيتكوين، بمتوسط عائد يبلغ 40.82% وفقًا لمنصة CoinGlass. إلا أن شهر أكتوبر أغلق على انخفاض بنسبة 3.69% رغم أنه عادة ما يحقق متوسط مكاسب يبلغ نحو 19.92% ما دفع البعض للتشكيك في مدى موثوقية الأنماط الموسمية.

وقال محللو Bitfinex في تقرير يوم الثلاثاء: “نحن في طريقنا أيضًا لإغلاق نوفمبر على انخفاض”، بينما كان سعر الأصل يتداول أقل بـ20.60% من سعره في بداية الشهر.

عادةً ما يكون أكتوبر ونوفمبر أقوى شهرين لبيتكوين.

وقت النشر، كان سعر بيتكوين يبلغ 87,305 دولارًا، وفقًا لـ CoinMarketCap.

قال محللو Bitfinex إن الأنماط الموسمية التاريخية لم تصمد خلال الربع الحالي.

اهتمام “الحيتان” ببيتكوين يعود تدريجيًا

الإشارات المختلطة أربكت المتداولين. فقد قال المتداول Merlin The Trader في وقت سابق من الشهر إن ضعف المعنويات بعد هبوط أكتوبر قد يمهّد لشهر نوفمبر أقوى:

“معنويات منخفضة. موسم صعودي. الوصفة المثالية.” منشور على X بتاريخ 3 نوفمبر.

بيتكوين انخفضت بنسبة 7.17% خلال الـ12 شهرًا الماضية.

وأشار محللو Bitfinex أيضًا إلى أن هذه هي المرة الثالثة فقط منذ أوائل 2024 التي ينخفض فيها سعر بيتكوين دون الحد الأدنى لنموذج تكلفة حاملي المدى القصير.

بحسب CoinGlass، فإن متوسط السعر المحقق لحاملي بيتكوين على المدى القصير الذين يحتفظون بالعملة لأقل من 155 يومًا هو 86,787 دولارًا.

العديد من المشترين فوق 106 آلاف دولار “يستسلمون بخسارة”

عزا محللو Bitfinex الهبوط الأخير إلى المضاربة المفرطة، قائلين إن نشاط الشراء بين 106,000 و118,000 دولار كان أعلى من المعتاد بكثير.

ونتيجة لذلك، فإن طبقة أعمق من الحائزين تستسلم الآن بخسائر.

ووفقًا لهم، يواجه السوق الآن مسارين محتملين: عودة قوية في الطلب أو دخول السوق في مرحلة تراكم أطول وربما أعمق.

لكن هناك مؤشرات على أن اهتمام الحيتان يعود تدريجيًا. منصة Santiment قالت في منشور يوم الثلاثاء إن عدد المحافظ التي تحتوي على 100 بيتكوين على الأقل ارتفع بنسبة 0.47% (91 محفظة) منذ 11 نوفمبر.

ورغم الشكوك حول الأنماط الموسمية، فقد كان ديسمبر تاريخيًا شهرًا أكثر هدوءًا بالنسبة لبيتكوين، بمتوسط عائد يبلغ 4.75% منذ 2013.