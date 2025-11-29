ما هي توقعات سعر الريبل (XRP) للأسبوع القادم؟

شهدت عملة الريبل خلال الأسبوع الماضي أداء قوي، إذ سجلت ارتفاع تجاوز 15% مقارنة بالأسبوع السابق، رغم استمرار تراجعها على المستوى الشهري بنسبة مكونة من رقمين.

ومع اقتراب الأسبوع الأول من ديسمبر 2025، برزت تساؤلات حول اتجاه السعر المحتمل، وهو ما دفعنا لعرض السؤال على الذكاء الاصطناعي.

وفقا للذكاء الاصطناعي فإن الارتفاع الأخير الذي دفع سعر XRP إلى حدود 2.20 دولار يعود أساسا إلى إطلاق صناديق الاستثمار المتداولة المرتبطة بأداء عملة الريبل.

وكانت XRPC التابعة لـ “Canary Capital” أول هذه الأدوات في السوق الأمريكي منتصف نوفمبر، تلتها منتجات مشابهة من “Bitwise” و”Franklin Templeton” و”Grayscale”، وقد جذبت هذه الصناديق تدفقات صافية تخطت 660 مليون دولار خلال أسابيع قليلة.

ورغم هذا الزخم، أشار النموذج إلى أن العملة لا تزال في وضع “هش”، إذ لم يتعافَ السوق تماما من اضطرابات نهاية أكتوبر وبداية نوفمبر.

من الناحية الفنية، تَظهر مؤشرات محددة بشأن تحركات XRP في الأسبوع المقبل أبرزها:

مؤشر القوة النسبية (RSI) على الإطارين 4 ساعات واليومي يعكس حالة انتعاش محايد، لا اختراق واضح.

حجم التداول ارتفع بالتزامن مع الصعود الأخير، لكنه ما زال أقل من مستويات موجة البيع السابقة، ما يشير إلى حذر من جانب المشترين.

يحتاج المشترون إلى استعادة منطقة 2.35–2.40 دولار لبدء انعكاس صعودي أوسع.

وتشير التوقعات إلى أن استمرار التدفقات نحو صناديق XRP، مع تحسن معنويات سوق البيتكوين وإعلان تحديثات تبنّي مؤسساتية جديدة، قد يدفع العملة لاختبار مقاومة 2.40 دولار.

لكن في المقابل، قد يؤدي تراجع السوق العام أو تنامي المخاوف الاقتصادية—مثل تأثيرات خفض أسعار الفائدة—إلى هبوط السعر مجددا دون مستوى 2.00 دولار، كما حدث في وقت سابق من نوفمبر.

أما السيناريو الأكثر ترجيحا، فهو دخول XRP في مرحلة تجميع، بحيث يتحرك السعر بشكل عرضي بين 2.18 و2.35 دولار.

كما أن احتمالية الانخفاض نحو 2.00 دولار قائمة لكنها أقل ترجيحا، وكذلك احتمال الارتفاع نحو 2.55 دولار، والذي قد يتحقق فقط في حال ارتفاع كبير في تدفقات صناديق الاستثمار أو عودة الحيتان إلى الشراء المكثف.

