تدفقات خارجية تضرب صندوق ETF البيتكوين بلاك روك تزامنا مع زيادة تقلبات السوق

سجّل صندوق بلاك روك المتداول لبيتكوين (iShares Bitcoin Trust) تدفقات صافية خارجة بلغت 114 مليون دولار في 28 نوفمبر، وذلك في ظل موجة تقلبات واسعة يشهدها سوق العملات الرقمية.

ويعكس هذا الخروج الملحوظ استمرار شريحة من المستثمرين في تقليص تعرضهم للعملات المشفرة خلال الفترة الحالية.

وتُظهر هذه الحركة تراجع في شهية المستثمرين تجاه صناديق البيتكوين الفورية داخل الولايات المتحدة، والتي شهدت خلال الأسابيع الماضية عمليات بيع كبيرة.

وتشير بيانات بلاك روك إلى أن عدد من العملاء عمدوا إلى خفض مراكزهم في بيتكوين تماشي مع الهبوط العام في السوق.

كما شهدت صناديق رئيسية أخرى موجات بيع مكثّفة، متأثرة بارتفاع مستوى عدم اليقين في السوق وتقلّب أسعار العملات المشفرة، وهو ما يتسق مع الاستراتيجية التحوطية للمستثمرين المؤسسات خلال الفترات المضطربة.

ورغم التدفقات الخارجة من صندوق IBIT، أنهت صناديق البيتكوين الفورية الأمريكية تداولات يوم الجمعة على ارتفاع، مستفيدة من تدفقات جديدة نحو صناديق تديرها “فيديليتي” و”أرك إنفست” و”غرايسكيل”، والتي جمعت ما قيمته 71 مليون دولار.

