هل فعلا سعر الايثيريوم مقيم بغير قيمته؟ وماهو السعر الحقيقي للعملة؟

أطلق “سيمون كيم”، الرئيس التنفيذي لشركة “Hashed”، لوحة معلومات جديدة تهدف إلى تقدير القيمة الجوهرية لعملة الإيثيريوم باستخدام 12 نموذج مختلف للتقييم، تجمع بين أدوات التمويل التقليدية ومقاييس خاصة بعالم العملات المشفرة.

وتشمل هذه النماذج منهجيات مثل التدفق النقدي المخصوم (DCF)، ونسبة السعر إلى المبيعات (P/S)، وعائد الإيرادات، والاقتصاد المُحقق على أرض الواقع، إضافة إلى أدوات مرتبطة بالبنية التقنية مثل مضاعف القيمة الإجمالية المُقفلة (TVL)، ونسبة القيمة السوقية إلى القيمة المُقفلة (MC/TVL)، وقانون “ميتكالف”، وندرة التخزين، ونظام الطبقة الثانية، ومؤشر الالتزام، ورأس مال التطبيق، وطبقة التسوية.

هل الإيثيريوم مُقيم بأقل من قيمته؟

تشير البيانات التي جمعها “كيم” إلى أن القيمة العادلة المُركبة للايثيريوم تبلغ نحو 4869 دولار، في حين أن سعرها الفعلي في السوق يقل قليلا عن 3000 دولار.

وهذا يعني أن الإيثيريوم، وفقا لهذه النماذج، أقل من قيمتها الحقيقية بأكثر من 62%.

وتكشف النماذج الفردية عن تباينات واضحة في تقدير القيمة.

فوفقا لقانون “ميتكالف”—الذي يربط قيمة الشبكة بمربع عدد مستخدميها—يجب أن تُقَيَّم الإيثيريوم عند 9869 دولار، ما يعكس قوة نمو الشبكة وتأثيره المتصاعد.

ويأتي نموذج DCF الخاص بالتحصيل في المرتبة الثانية بقيمة عادلة تبلغ 8995 دولار، حيث تُعامل مكافآت التحصيل كتدفقات نقدية مستمرة تجمع بين مبادئ التمويل التقليدي وآليات العائد في البلوكشين.

كما تشير نماذج مثل “Validator Economics” إلى قيمة عادلة تقارب 6984 دولار، بينما تُقدّر طبقة التسوية وقسط الالتزام السعر بأكثر من 5000 دولار.

متى يكون سعر الإيثيريوم مُبالغ في قيمته؟

من بين 12 منهجية، أظهر مقياسان فقط أن سعر الإيثيريوم الحالي قد يكون أعلى من قيمته العادلة.

الأول هو نسبة السعر إلى المبيعات (P/S) بنموذجه المكيّف للعملات المشفرة، حيث يجري مقارنة القيمة السوقية بإيرادات رسوم المعاملات السنوية؛ ويُظهر هذا المقياس أن القيمة العادلة للإيثيريوم يجب أن تكون أقل من 930 دولار.

أما المقياس الثاني فهو عائد الإيرادات، الذي يعامل الإيثيريوم كسند قائم على عوائد الرهن، ويُقدّر سعرها العادل بنحو 1433 دولار.

وبينما تُظهر غالبية النماذج أن الإيثيريوم أقل من قيمته الحقيقية، تؤكد المقاييس الأكثر تحفظا أنها قد تكون مُقيمة بأعلى من السعر العادل في السياق الحالي لرسوم الشبكة وعوائد المراهنة.

