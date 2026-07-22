مساهمو شركة “Satsuma” يوافقون على تصفية احتياطي البيتكوين وإلغاء إدراج الشركة من بورصة لندن

وافق مساهمو شركة “Satsuma Technology” البريطانية على خطة لتصفية احتياطي الشركة من البيتكوين، وإعادة رأس المال إلى المستثمرين، إلى جانب شطب أسهمها من بورصة لندن.

وحصل القرار على تأييد أكثر من 90% من أصوات المساهمين، رغم معارضة أربعة من أصل ستة أعضاء في مجلس الإدارة، الذين رأوا أن استمرار الشركة ككيان استثماري يعتمد على البيتكوين سيكون الخيار الأفضل.

وتملك الشركة حاليا 668 بيتكوين تُقدّر قيمتها بنحو 43.5 مليون دولار، ما يجعلها ثاني أكبر شركة بريطانية مدرجة تمتلك احتياطي من البيتكوين بعد “The Smarter Web Company”.

ويأتي القرار بعد تراجع حاد في أداء الشركة، إذ فقد سهم “SATS” أكثر من 99% من قيمته مقارنة بذروته المسجلة في يونيو 2025، ما دفع عدد من المستثمرين للمطالبة بتصفية الأصول وإعادة الأموال للمساهمين.

وتعكس هذه الخطوة تحول في توجه بعض الشركات المالكة للبيتكوين، حيث بدأت بإعادة تقييم استراتيجياتها بعد تقلبات السوق، إذ أعلنت “Empery Digital” مؤخرا بيع 1400 بيتكوين لتمويل استثمارات في مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي وسداد ديونها.

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