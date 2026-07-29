مايكل سايلور: الخطر الأكبر على البيتكوين ليس من المهاجمين بل من يسعى تغيير قواعد العملة

يرى “مايكل سايلور”، الرئيس التنفيذي السابق والرئيس التنفيذي لمجلس إدارة شركة “Strategy”، أن البيتكوين تجاوز بالفعل مرحلة إثبات نجاحه، لكنه يواجه اليوم أكبر تحد في تاريخه.

وبحسب “سايلور”، فإن التهديد الحقيقي لا يأتي من هجمات خارجية، بل من محاولات بعض الأطراف تعديل القواعد الأساسية للشبكة بما يخدم مصالحها، وهو ما قد يهدد الحقوق الاقتصادية للمستخدمين ويقوض مستقبل البيتكوين على المدى الطويل.

قواعد البيتكوين ليست قابلة للتفاوض:

في منشور عبر منصة X، وصف “سايلور” قواعد الإجماع (Consensus Rules) الخاصة بالبيتكوين بأنها تمثل “الدستور” الذي يحكم الشبكة.

وأوضح أن هذه القواعد هي التي تحدد حقوق الملكية، وندرة العملة، وآلية تسوية المعاملات، إضافة إلى توزيع القوة بين المشاركين في الشبكة.

وأضاف أن تعديل هذه القواعد لتحقيق مكاسب لفئة معينة يُعد، من وجهة نظره، هجوم على جميع مستخدمي البيتكوين، سواء الحاليين أو الأجيال القادمة.

ويرى “سايلور” أن البيتكوين يمتلك القدرة على النمو بمقدار 100 ضعف ليصبح أساس النظام المالي العالمي، لكنه حذر من أن اعتماد قاعدة فاسدة واحدة اليوم قد يقيّد الابتكار والأسواق والحرية الاقتصادية لعقود قادمة.

كما قارن الأمر بما يحدث في بعض الأنظمة السياسية، حيث تُبرَر أحيانا القيود على الحقوق بذريعة وجود أزمات، معتبرا أن البيتكوين قد يواجه المصير نفسه إذا تمكنت جماعات معينة من السيطرة على عملية اتخاذ قرارات الإجماع.

هذا وركز “سايلور” انتقاداته على مقترح BIP-110، الذي يهدف إلى تقليص أحجام بعض حقول البيانات داخل المعاملات بهدف الحد من تضخم حجم شبكة البلوكشين وإعادة تركيز الشبكة على الاستخدامات النقدية.

ويرى “سايلور” أن هذا المقترح قد يؤدي إلى منع بعض المعاملات الصحيحة التي تدفع الرسوم المطلوبة، معتبرا أن العلاج المقترح أخطر من المشكلة نفسها.

ويُعد BIP-110 من أكثر مقترحات تطوير البيتكوين إثارة للجدل خلال العام الحالي، في ظل انقسام واضح بين مؤيديه ومعارضيه.

وأشار “سايلور” إلى أن المعدنين يمثلون خط الدفاع الأول عن شبكة البيتكوين، إذ يستثمرون رؤوس أموال كبيرة لتأمينها، بينما تتراجع مكافآت التعدين تدريجيا مع كل عملية انقسام مكافأة تعدين البيتكوين.

ولذلك، فإن أي تغييرات تقلل من أهمية سوق رسوم المعاملات قد تضعف الحوافز الاقتصادية للمعدنين في المستقبل.

وقال “سايلور”:

إذا أضعف سوق الرسوم، فإنك تحرم المدافعين عن البيتكوين من مصدر دخلهم في الوقت الذي ستكون الشبكة فيه بأمسّ الحاجة إليهم. هذا ليس حماية، بل نزعٌ لقدراتها الدفاعية.

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