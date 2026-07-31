هل اقتربت نهاية السوق الهابط؟ محلل يربط تعافي البيتكوين بالانتخابات الأمريكية

قد تكون دورات البيتكوين السعرية أكثر ارتباطا بالجدول السياسي في الولايات المتحدة مما يعتقده كثير من المستثمرين، وفقا لتحليل جديد نشره “جواو ويدسون”، مؤسس منصة “Alphractal”.

وأوضح “ويدسون”، في منشور عبر منصة X بتاريخ اليوم 30 يوليو، أن البيتكوين دخل في سوق هابط قبل كل انتخابات أمريكية نصفية تقريبا، قبل أن يبدأ موجة صعود جديدة بعد انتهاء الانتخابات وانحسار حالة عدم اليقين السياسي.

This is a Twitter Status

ويرى المحلل أن البيانات التاريخية تكشف نمط متكرر، حيث يبدأ البيتكوين في التراجع قبل نحو عام من الانتخابات النصفية، ثم يشكل قاع سعري إما قبل أيام قليلة من موعد التصويت أو بعده بفترة قصيرة، قبل أن يدخل في دورة صعود تمتد لفترة أطول.

وأشار أيضا إلى أن الانتخابات الرئاسية أظهرت سلوك مختلف، إذ حقق البيتكوين ارتفاعات قوية عقب فوز رئيس جديد، قبل أن يقترب لاحقا من تسجيل قمم الدورة بعد فترة من تنصيبه.

وقال “ويدسون”:

البيانات تكشف أنماط قد لا تلاحظها الروايات المتداولة في الأسواق.

ولفت إلى أن عملة XRP قدمت مثالا أكثر وضوح، إذ بدأت موجة صعود قوية في اليوم الذي فاز فيه “دونالد ترامب” بانتخابات عام 2024، قبل أن تسجل قمة في 20 يناير 2025، وهو يوم تنصيبه رئيس.

وتتوافق هذه الملاحظات مع تقرير سابق صادر عن “Binance Research”، أشار إلى أن البيتكوين واجه تاريخيا ضغوط خلال سنوات الانتخابات النصفية الأمريكية، قبل أن يبدأ التعافي بمجرد تراجع حالة الغموض السياسي.

ووفقا للتقرير، انخفض البيتكوين بمتوسط 56% خلال دورات الانتخابات النصفية المكتملة منذ عام 2014، قبل أن يحقق متوسط مكاسب بلغ نحو 54% خلال العام الذي يلي الانتخابات.

وكان “ويدسون” قد أكد في تصريحات سابقة أن مجرد تعافي السعر لا يعني بالضرورة انتهاء السوق الهابطة، مشيرا إلى أن تأكيد تكوين القاع يتطلب ظهور علامات واضحة على استسلام المستثمرين (Capitulation)، وانخفاض الرافعة المالية، إلى جانب دخول رؤوس أموال جديدة من المستثمرين قصيري الأجل.

وفي الوقت الحالي، لا يزال يفصل نحو ثلاثة أشهر عن موعد الانتخابات النصفية الأمريكية، بينما يتداول البيتكوين قرب مستوى 64,000 دولار، أي أقل بحوالي 50% من أعلى مستوى تاريخي سجله في أكتوبر 2025 عند أكثر من 126,000 دولار.

ورغم هذا التراجع، لا يزال البيتكوين مرتفع بنحو 8% منذ الشهر الماضي، بعدما استوعبت الأسواق قرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير ضمن نطاق 3.50% إلى 3.75%.

وبينما لا تضمن الأنماط التاريخية تكرار نفسها، يرى عدد من المحللين أن تراجع حالة عدم اليقين السياسي والاقتصادي قد يكون عامل مهم في تحديد موعد انطلاق الدورة الصعودية المقبلة للبيتكوين.

اقرأ أيضا:

الريبل تصدر 15 مليون RLUSD جديدة على شبكة الإيثيريوم وسط توسع ملحوظ للعملة المستقرة

محلل يوضح: لا تخشوا هبوط البيتكوين إلى 60 ألف دولار فقد يكون بداية موجة صعود جديدة

