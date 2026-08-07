سعر البيتكوين يتماسك بعد بيانات وظائف أمريكية ضعيفة تقلص احتمالات رفع الفائدة في شهر سبتمبر

حافظ سعر البيتكوين على استقراره النسبي عقب صدور بيانات الوظائف الأمريكية لشهر يوليو، والتي جاءت أضعف من المتوقع، ما أدى إلى تراجع توقعات الأسواق بشأن رفع أسعار الفائدة من قبل اجتماع الاحتياطي خلال اجتماع سبتمبر.

وأظهرت بيانات مكتب إحصاءات العمل الأمريكي تراجع الوظائف غير الزراعية بنحو 23 ألف وظيفة خلال يوليو، في حين كانت التوقعات تشير إلى إضافة 83 ألف وظيفة.

وعلى إثر ذلك، انخفضت احتمالات رفع الفائدة في سبتمبر إلى 44%، بينما بلغت 58.3% لاجتماع أكتوبر، وفقا لأداة “FedWatch” التابعة لـ “CME”.

ورغم تأثير البيانات على الأسواق، ارتفع سعر البيتكوين بشكل محدود من نحو 64,500 دولار إلى 65,300 دولار خلال الساعة الأولى بعد الإعلان، في إشارة إلى رد فعل أكثر هدوء مقارنة بالأشهر الماضية.

مراجعات سلبية لسوق العمل:

كما خفضت السلطات الأمريكية أرقام الوظائف لشهري مايو ويونيو بإجمالي 103 آلاف وظيفة، ما يعكس تباطؤ أكبر في سوق العمل.

وتراجع متوسط نمو الأجور السنوي إلى 3.2%، وهو أدنى مستوى منذ مايو 2021، بينما استقر معدل البطالة عند 4.1%.

الأسواق تترقب قرار الفيدرالي:

وكان الاحتياطي الفيدرالي قد أبقى أسعار الفائدة دون تغيير عند نطاق 3.50% – 3.75% في اجتماعه الأخير، رغم استمرار التضخم فوق مستهدفه البالغ 2%.

ويرى محللون أن ضعف بيانات التوظيف قد يدفع الفيدرالي إلى تبني نهج أكثر مرونة خلال الاجتماعات المقبلة، إلا أن استجابة البيتكوين المحدودة تشير إلى أن المستثمرين ما زالوا ينتظرون إشارات أوضح بشأن السياسة النقدية واتجاه الاقتصاد الأمريكي.

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