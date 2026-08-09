دليل شامل وبالصور لكيفية نسخ التداول على منصة BingX للمبتدئين: كيف تختار المتداول وتبدأ النسخ خطوة بخطوة؟

أصبح نسخ التداول (Copy Trading) من الأدوات التي تتيح للمستخدمين الاستفادة من خبرة متداولين آخرين، دون الحاجة إلى تنفيذ كل صفقة يدويا.

توفر منصة BingX نظام متكامل لنسخ التداول، حيث يتيح للمستخدم استعراض المتداولين، مقارنة أدائهم ومؤشرات المخاطرة، ثم اختيار متداول ونسخ صفقاته تلقائيا.

كما توفر المنصة حاليا نسخ التداول في العقود الآجلة (Futures) والتداول الفوري (Spot).

في هذا الدليل سنشرح من البداية إلى النهاية، وبطريقة بسيطة، كيفية استخدام نسخ التداول على BingX.

تنبيه: نسخ صفقات متداول آخر لا يعني ضمان تحقيق الأرباح. الأداء السابق لا يضمن النتائج المستقبلية، وخصوصا عند نسخ تداول العقود الآجلة التي تنطوي على مخاطر مرتفعة.

ما هو نسخ التداول؟

ببساطة، تخيل أن هناك متداول يقوم بفتح صفقة على BTC أو ETH أو غيرها.

بدلا من أن تراقب السوق وتفتح الصفقة بنفسك، يقوم نظام نسخ التداول بتنفيذ صفقة مشابهة في حسابك وفق إعدادات النسخ التي تحددها.

مثال بسيط:

إذا قام المتداول الذي تتابعه بفتح صفقة شراء، يمكن أن يقوم حسابك بفتح صفقة مماثلة تلقائيا.

وإذا أغلق المتداول الصفقة، يتم إغلاق الصفقة المنسوخة وفق آلية النسخ وإعداداته.

أنت لا تعطي المتداول أموالك مباشرة، وإنما تقوم المنصة بتنفيذ الصفقات في حسابك وفق نظام “Copy Trading”.

بعد تسجيل الدخول إلى تطبيق BingX، توجه إلى قسم:

Copy Trading Plaza

ستظهر أمامك واجهة تضم عدة أقسام، أهمها:

Futures — نسخ تداول العقود الآجلة.

— نسخ تداول العقود الآجلة. Spot — نسخ التداول الفوري.

— نسخ التداول الفوري. AI Strategies — استراتيجيات التداول المدعومة بالذكاء الاصطناعي، إذا كانت متاحة في حسابك.

في الصور المرفقة بهذا الدليل تظهر واجهة Copy Trading Plaza على تطبيق BingX، مع اختيار قسم Futures.

هذه من أهم النقاط.

عند فتح Copy Trading ستجد عدد كبير من المتداولين، وبعضهم قد يعرض أرقام ضخمة جدا في خانة ROI.

في الصورة المرفقة، على سبيل المثال، يظهر متداولون بأرقام مرتفعة للغاية خلال 30 يوما، مثل:

+690.23%

+2,579.26%

+290.46%

وهنا يجب الانتباه:

الرقم الكبير لا يعني بالضرورة أن المتداول جيد أو مناسب لك.

بل يجب النظر إلى مجموعة من المؤشرات، مثل:

ROI

PnL

Win Ratio

Maximum Drawdown

Sharpe Ratio

Risk

AUM

عدد المتابعين

مدة نشاط المتداول

وتوفر BingX بالفعل هذه المؤشرات ضمن نظام ترتيب المتداولين.

بعد الضغط على أحد المتداولين، ستظهر لك معلومات أكثر تفصيلا عن أدائه.

على سبيل المثال، في إحدى الصور يظهر متداول باسم:

GOAT PRIME

وتظهر أمامه بيانات مثل:

30D PnL: +4,968.17%

إضافة إلى:

30D Max Drawdown: 2.05%

و:

30D Sharpe Ratio: 11.76

و:

AUM: 12,342.79

هذه الأرقام أكثر أهمية من النظر إلى نسبة الأرباح وحدها.

ما معنى Max Drawdown؟

هو أكبر انخفاض تعرض له الحساب أو الأداء خلال الفترة المعروضة.

فإذا كان المتداول حقق أرباحا ضخمة ولكن تعرض في السابق لانخفاضات كبيرة جدا، فهذا يعني أن استراتيجيته قد تكون أكثر خطورة.

وما هو Sharpe Ratio؟

هو مؤشر يستخدم لمقارنة العائد بالمخاطرة.

بشكل مبسط، ارتفاعه قد يشير إلى أن المتداول حقق عوائد جيدة مقارنة بمستوى التذبذب والمخاطر التي تحملها، لكن لا ينبغي استخدامه منفرد لاتخاذ القرار.

هذه خطوة مهمة جدا قبل الضغط على Copy.

لا تكتفِ بمشاهدة الأرباح الإجمالية، بل حاول معرفة كيف يحقق المتداول هذه الأرباح.

في الصور المرفقة يظهر سجل تداول لأحد المتداولين، ومن أمثلته:

LINK/USDT

سعر الشراء:

8.18 USDT

سعر البيع:

8.29 USDT

النتيجة:

+1.29%

SUI/USDT

سعر الشراء:

0.6832 USDT

سعر البيع:

0.6917 USDT

النتيجة:

+1.24%

وهذا يعطيك فكرة مهمة عن أسلوب المتداول.

فقد تجد متداول يحقق عدد كبير من الصفقات الصغيرة، بينما يعتمد متداول آخر على صفقات قليلة ولكن بأحجام ومخاطر أكبر.

في أعلى Copy Trading ستجد عادة خيارين رئيسيين:

1. Futures

وهو نسخ تداول العقود الآجلة.

هذا النوع قد يتضمن الرافعة المالية، ولذلك يمكن أن تكون الأرباح والخسائر أكبر بكثير.

وهذا هو النوع الذي تظهر فيه غالبا نسب ROI ضخمة جدا.

2. Spot

في التداول الفوري، يتم شراء وبيع الأصول نفسها دون استخدام آلية العقود الآجلة.

وفي الصور المرفقة يظهر مثلا متداول باسم “smallsteps” ضمن قسم Spot، مع:

PnL: +36.17%

و:

Win Ratio: 76.58%

و:

Copy Trading days: 749

بينما يظهر متداول آخر باسم TRADING ZONE مع:

PnL: +33.02%

و:

Win Ratio: 89.43%

وهنا نلاحظ نقطة مهمة جدا:

مدة نشاط المتداول وعدد أيام التداول قد تكون أكثر أهمية من مجرد رقم ROI المرتفع خلال فترة قصيرة.

لا توجد طريقة تضمن اختيار المتداول الرابح مستقبلا، لكن يمكن استخدام مجموعة من المعايير لتقليل المخاطر.

نقترح للمبتدئ النظر إلى:

① مدة نشاط المتداول

متداول لديه تاريخ طويل من التداول قد يكون أكثر قابلية للتقييم من شخص ظهر قبل بضعة أيام فقط.

② الأرباح على فترات مختلفة

لا تنظر إلى 30 يوم فقط.

حاول مقارنة:

7 أيام → 30 يوم → 90 يوم → 180 يوم

إذا كانت البيانات متاحة.

③ Maximum Drawdown

كلما كان الانخفاض التاريخي كبير، يجب أن تكون أكثر حذر.

④ Win Ratio

نسبة الصفقات الرابحة مفيدة، ولكنها ليست كافية وحدها.

يمكن لمتداول أن يمتلك نسبة صفقات رابحة مرتفعة لكنه يتعرض لخسارة كبيرة في عدد قليل من الصفقات.

⑤ عدد المتابعين

عدد كبير من المتابعين قد يكون مؤشر على شعبية المتداول، لكنه ليس دليلا على أنه سيحقق أرباح مستقبلية.

⑥ طريقة التداول

هل المتداول:

يفتح صفقات كثيرة؟

يستخدم الرافعة المالية؟

يحتفظ بالصفقات لفترة طويلة؟

يعتمد على صفقات قصيرة؟

يتحمل خسائر كبيرة قبل الإغلاق؟

كل هذه الأمور مهمة.

بعد اختيار المتداول، اضغط على:

Copy

وهنا ستنتقل إلى إعدادات نسخ التداول.

هذه المرحلة مهمة جدا؛ لأنك تحدد فيها كيف سيتم استخدام أموالك لنسخ صفقات المتداول.

تختلف الخيارات المتاحة حسب نوع Copy Trading وإصدار التطبيق، لكن BingX توفر مثلا أوضاع مثل:

Fixed Ratio

و

Fixed Amount

وتوضح المنصة أن Fixed Ratio ينسخ الصفقات بنسبة تتناسب مع تخصيص المتداول، بينما Fixed Amount يحدد مبلغ هامش ثابت لكل صفقة.

لا يعني اختيار متداول ممتاز أنك يجب أن تضع كامل رصيدك في حساب النسخ.

مثال:

لديك 1000 USDT.

بدلا من وضع 1000 USDT كاملة، يمكن تخصيص جزء فقط للتجربة.

مثلا:

100 USDT

ثم مراقبة الأداء لفترة.

الفكرة الأساسية هي:

لا تضع مبلغ في “Copy Trading” لا تستطيع تحمل خسارته.

خصوصا عند استخدام نسخ تداول العقود الآجلة.

هذه أهم نصيحة في المقال.

عندما ترى:

+2579%

أو:

+4968%

قد يبدو الأمر مغريا جدا.

لكن يجب أن تسأل:

كيف حقق المتداول هذه النسبة؟

و:

ما مستوى المخاطرة الذي تحمله للوصول إليها؟

و:

هل يمكن تكرار هذه النتيجة؟

ROI المرتفع خلال فترة قصيرة قد يكون ناتجا عن استخدام رافعة مالية مرتفعة أو استراتيجية شديدة المخاطرة.

ولهذا فإن BingX نفسها تحذر من أن الأداء السابق لأعضاء مجتمع التداول لا يمثل ضمانا للأداء المستقبلي.

بعد الضغط على Copy، يمكنك متابعة النتائج من قسم البيانات الخاص بك.

يمكنك معرفة:

الأرباح والخسائر.

الصفقات المنسوخة.

المتداولين الذين تتابعهم.

أداء حساب النسخ.

تفاصيل الصفقات.

وهذا أفضل من تشغيل النسخ ثم نسيان الحساب تماما.

راقب المتداول بشكل دوري.

إذا تغير أسلوبه بشكل كبير، أو ارتفعت المخاطرة، يمكنك إعادة تقييم قرارك.

إذا لم تعد تريد نسخ متداول معين، يمكنك الدخول إلى بيانات النسخ الخاصة بك ثم اختيار المتداول وإيقاف النسخ وفق الخيارات المتاحة في التطبيق.

وتوضح BingX أيضا إمكانية تعديل الأموال أو سحبها من حساب Copy Trading، مع مراعاة الحد الأدنى المطلوب للاستثمار وفق شروط النظام.

لنفترض أنك وجدت ثلاثة متداولين:

المتداول الأداء مدة النشاط المخاطرة A +2,500% قصيرة مرتفعة B +150% طويلة متوسطة C +80% طويلة جدا منخفضة نسبيا

قد يبدو A الأفضل بسبب الأرباح، لكن لا يمكن الحكم بهذه الطريقة.

قد يكون B أو C أكثر ملاءمة لشخص يبحث عن استراتيجية أكثر استقرارا

الهدف ليس العثور على أعلى ROI، وإنما العثور على استراتيجية تتناسب مع مستوى المخاطرة الذي تستطيع تحمله.

سبع أخطاء يجب تجنبها:

❌ 1. اختيار صاحب أعلى ROI فقط

الأرباح الكبيرة لا تعني بالضرورة استراتيجية جيدة.

❌ 2. وضع كامل رأس المال

الأفضل إدارة رأس المال وعدم المخاطرة بكل الرصيد.

❌ 3. تجاهل Maximum Drawdown

قد يكون المتداول رابح إجمالا ولكنه مر بفترات خسائر كبيرة.

❌ 4. اختيار متداول جديد بسبب نتيجة أسبوع واحد

الأداء القصير قد يكون نتيجة ظروف سوق استثنائية.

❌ 5. استخدام Futures دون فهم الرافعة المالية

العقود الآجلة تحمل مخاطر أعلى.

❌ 6. عدم مراقبة المتداول

لا يعني تفعيل Copy Trading أنك تستطيع ترك الحساب دون متابعة.

❌ 7. الاعتقاد أن الأرباح السابقة مضمونة

لا توجد استراتيجية تضمن الأرباح المستقبلية.

خلاصة القول:

يقدم BingX Copy Trading طريقة بسيطة نسبيا للدخول إلى عالم التداول الاجتماعي، حيث يستطيع المستخدم مقارنة المتداولين واختيار أحدهم ثم نسخ صفقاته تلقائيًا.

والخطوات الأساسية هي:

BingX → Copy Trading → اختيار Futures أو Spot → مقارنة المتداولين → فحص سجل الأداء والمخاطر → اختيار المتداول → الضغط على Copy → تحديد مبلغ وإعدادات النسخ → متابعة النتائج.

لكن أهم قاعدة يجب تذكرها هي:

لا تختَر المتداول الذي حقق أكبر ربح، بل ابحث عن المتداول الذي يتناسب أسلوبه ومستوى مخاطره مع أهدافك وقدرتك على تحمل الخسارة.

كما يجب تذكر أن BingX تحذر من المخاطر العالية المرتبطة بتداول الأصول الرقمية ومشتقاتها، وأن نتائج المتداول السابقة ليست مؤشر موثوق على نتائجه المستقبلية.

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