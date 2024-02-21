وزير النقل يلتقى رئيس وزراء رواندا للحث على التعاون المشترك 'وزير النقل يلتقى رئيس وزراء رواندا للحث على التعاون المشترك'
مديرة الإعلام الخارجى بسلطنة عمان: القاهرة ومسقط تربطهما علاقات متجذرة
مديرة الإعلام الخارجى بسلطنة عمان: القاهرة ومسقط تربطهما علاقات متجذرة...
رئيس جهاز حماية المستهلك يلتقى محافظ الإسكندرية لمناقشة بعض الملفات
رئيس جهاز حماية المستهلك يلتقى محافظ الإسكندرية لمناقشة بعض الملفات...
شاشات مطار القاهرة تتزين بشعار مؤتمر ومعرض المجلس الدولى للمطارات
شاشات مطار القاهرة تتزين بشعار مؤتمر ومعرض المجلس الدولى للمطارات...
رئيس "معلومات الوزراء" يستقبل رئيس معهد التخطيط القومى
رئيس "معلومات الوزراء" يستقبل رئيس معهد التخطيط القومى 'رئيس "معلومات الوزراء" يستقبل رئيس معهد التخطيط القومى'