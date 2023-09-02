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89 % من القراء يطالبون بتغليظ عقوبة السب والتشهير على مواقع التواصل الاجتماعى

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القاهرة - سامية سيد - فى استطلاع للرأى طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد مطالب تغليظ عقوبة السب والتشهير على مواقع التواصل الاجتماعى؟، أيد غالبية القراء مطالب تغليظ عقوبة السب والتشهير على مواقع التواصل الاجتماعى.

وأيد 89% من القراء مطالب تغليظ عقوبة السب والتشهير على مواقع التواصل الاجتماعى، بينما عارض 11% من القراء مطالب تغليظ عقوبة السب والتشهير على مواقع التواصل الاجتماعى.

 


نتيجة الاستطلاع

 

 

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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