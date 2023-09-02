شكرا لقرائتكم خبر عن 89 % من القراء يطالبون بتغليظ عقوبة السب والتشهير على مواقع التواصل الاجتماعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى استطلاع للرأى طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد مطالب تغليظ عقوبة السب والتشهير على مواقع التواصل الاجتماعى؟، أيد غالبية القراء مطالب تغليظ عقوبة السب والتشهير على مواقع التواصل الاجتماعى. وأيد 89% من القراء مطالب تغليظ عقوبة السب والتشهير على مواقع التواصل الاجتماعى، بينما عارض 11% من القراء مطالب تغليظ عقوبة السب والتشهير على مواقع التواصل الاجتماعى.

نتيجة الاستطلاع

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