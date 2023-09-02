شكرا لقرائتكم خبر عن ما حكم أداء المرأة للعمرة أثناء فترة حملها؟.. الإفتاء تجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتساءل عدد من المواطنين عن حكم قيام المرأة الحامل بعمل عمرة، حيث أرسلت سائلة لموقع دار الإفتاء المصرية: أرغب فى الذهاب للعمرة لكننى حامل؛ فهل يجوز لى الاعتمار أو أنَّ الحمل يمنعنى من ذلك؟

وجاء الجواب من دار الإفتاء أن أداء العمرة للمرأة الحامل متوقف على مدى قدرتها واستطاعتها فى القيام بهذه الشعيرة، فإن علمتْ مِن نفسها أنها قادرة على القيام بها دون أن يلحقها أو جنينها أى ضرر، كان لها ذلك، وإن علمتْ مِن نفسها احتمال تضررها أو جنينها بمشقة السفر والمناسك، كان الأولى في حقها عدم أداء العمرة حتى تضع حملها وتستعيد صحتها ويزول احتمال تضررها.

وأوضحت الدار أنه يؤيد كلُّ هذا رأى الطبيب المختص، لا سيما وأن الأمر هنا لا يتعلق بها وحدها، وإنما يتعلق أيضًا بالجنين الذى تحمله فى بطنها.