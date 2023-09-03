شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. الزمالك يعلن رسميا فتح باب الترشح لانتخابات مجلس إدارة النادى غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها إعلان اللجنة المُكلفة بإدارة نادي الزمالك، برئاسة عماد البناني، اليوم الأحد، فتح باب الترشح لانتخابات مجلس إدارة النادى غدا الاثنين.

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة الواحدة ظهرا..

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى أن طقس اليوم حار نهارا على شمال البلاد حتي شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. أغلقت محافظة الجيزة بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور، طريق 26 يوليو الرئيسي كليا بداية من أعلى نفق شارع وادي النيل وحتى مطلع كوبري لبنان لمدة 6 أشهر، في الاتجاهين لمسافة ما يقرب من 400متر، وذلك لتسليم المرحلة الأولى لموقع محطة مونوريل وادى النيل بمشروع المونوريل خط 6 أكتوبر نطاق محافظة الجيزة بداية من محطة وادى النيل حتى المنطقة الصناعية بمدينة 6 أكتوبر. أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه فى إطار الاستعداد للعام الدراسي الجديد المقرر أن ينطلق 30 سبتمبر المقبل تسعى الوزارة إلى تحقيق أكبر استفادة من المناهج الدراسية للمساهمة فى بناء الوصول الى التعلم المستمر القائم على إكساب الطالب المهارات المطلوبة وتحقيق نواتج التعلم، مشددة على ضرورة الإبداع فى أسلوب الشرح، واستخدام الذكاء الإصطناعي و"الواقع المعزز" فى تنفيذ تجارب المواد العلمية، من خلال المحتوى الرقمى الذى يتم تنفيذه عبر المنصات التعليمية بمشاركة أكفأ المعلمين. التعليم: استخدام الذكاء الاصطناعى فى شرح التجارب العلمية بالمناهج الدراسية غلق 26 يوليو من أعلى نفق وادى النيل حتى كوبرى لبنان.. تفاصيل التحويلات المرورية

حدد مكتب التنسيق الحد الأدنى للتقدم وتسجيل الرغبات بموقع التنسيق الإلكترونى وسجل الحد الأدنى لقبول طلاب دبلوم المدارس الثانوية الفنية نظام الثلاث سنوات ونظائرها دبلوم المدارس الثانوية "التجارية والصناعية والزراعية والسياحة والفنادق بنسبة 60 % فأكثر. قالت وزارة الصحة والسكان، إن مبادرة 100 يوم صحة تقدم خدماتها بالوحدات الصحية بالمجان، مشيرة إلي أن المبادرات الرئاسية تعمل بكل طاقتها لتقديم الخدمات للمواطنين بالمجان. الصحة: خريطة لحصر المتخلفين عن التطعيم حتى 5 سنوات ضمن مبادرة 100 يوم صحة يغلق موقع التنسيق الإلكتروني، اليوم الأحد باب تسجيل الرغبات أمام طلاب الشهادات الفنية لتسجيل رغباتهم لأداء اختبارات القدرات المؤهلة لهذه الكليات ، هي كليات الفنون الجميلة "عمارة – فنون" بجامعات (حلوان – الإسكندرية – المنيا – جنوب الوادي بالأقصر "فنون" فقط) وكليات الفنون التطبيقية بجامعات (حلوان – بنها – بني سويف – دمياط - طنطا). كشف سامح السيد، رئيس شعبة الدواجن في الغرفة التجارية بالجيزة، تراجع أسعار طن الأعلاف والردة من مستويات 11500 جنيه الشهر الماضي إلى 8200 جنيه هذا الشهر بنسبة هبوط تصل 40% بسبب الإفراج عن كميات كبيرة من الأعلاف. الغرفة التجارية: 40% تراجعا فى أسعار الأعلاف و17% هبوطا فى الدواجن الدبلومات الفنية 2023.. اليوم آخر مواعيد التقدم لاختبار القدرات بموقع التنسيق

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الأحد انخفاضا طفيفا بدرجات الحرارة ليسود طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد حار على السواحل الشمالية معتدل الحرارة رطب ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد.

سلطت تقارير إعلامية سعودية الضوء على إتمام صفقة انتقال محمد صلاح لصفوف اتحاد جدة السعودي، بعدما تقدم النادى السعودي بعرض تلو الآخر للتعاقد مع الفرعون مع رفض مسئولى الريدز. ونشرت قناة "الرياضية" السعودية مقطعا مصورا للإعلامي السعودي عبد الله خوقير الذي أكد أن نجم منتخب مصر سيودع غداً ليفربول، وسيكون فى جدة برفقة سيرجيو راموس مدافع باريس سان جيرمان السابق غداً.

نشرت اللجنة المُكلفة بإدارة نادي الزمالك، برئاسة عماد البناني، اليوم الأحد، إعلاناً رسمياً بإحدى الصحف القوية، للكشف عن فتح باب الترشح لانتخابات مجلس إدارة النادى غدا الاثنين.

الأجواء حارة.. الأرصاد تكشف درجات الحرارة المتوقعة فى الظل بجميع الأنحاءتنسيق الدبلومات الفنية 2023.. 60% حدا أدنى للحاصلين على ثانوى تجاري وصناعىانخفاض طفيف فى درجات الحرارة على أغلب الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 33 درجةتقارير سعودية: محمد صلاح وراموس فى جدة غداً للتوقيع رسمياً للاتحادالزمالك يعلن رسمياً فتح باب الترشح لانتخابات النادى غداً