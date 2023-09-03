الزراعة تنظم دورة تدريبية حول الذكاء الاصطناعي وأمن المعلومات فى ظل التحول الرقمى

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القاهرة - سامية سيد - نظم المعمل المركزى للحشائش التابع لوزارة الزراعة دورة تدريبية للعاملين تحت عنوان الذكاء الاصطناعي وأمن المعلومات فى ظل التحول الرقمى، تنفيذا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتحت رعاية الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية وتحت إشراف الدكتور عادل عبد العظيم نائب رئيس المركز لشئون الإرشاد والتدريب.

وقال الدكتور عبده عبيد مدير المعمل، ان ذلك يأتي فى إطار اهتمام المعمل المركزي لبحوث الحشائش بتنمية قدرات ومهارات العاملين لديه مما سينعكس بدوره على تطوير أدائهم.

وأشار عبيد الى انه تم تدريب 29 متدرب بالدورة من العاملين بالمعمل والادارة المركزية لشئون المحطات ومعهد بحوث أمراض النباتات، لافتا الى ان البرنامج التدريبى للدورة شمل على عدد من الموضوعات أهمها: الذكاء الاصطناعي وأثره على حياة البشر، أمن المعلومات فى ظل التحول الرقمى فى مصر، الذكاء الاصطناعي وأثره فى تقليل ضغوط العمل، فضلا عن الذكاء الاصطناعي والتغيرات المناخية، والمشاكل المالية والقانونية.