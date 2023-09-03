شكرا لقرائتكم خبر عن "وقاية النباتات" يستعرض أنشطته في حماية المحاصيل الإستراتيجية عن شهر أغسطس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية تقريرًا من الدكتور أحمد عبد المجيد مدير معهد بحوث وقاية النباتات حول إنجازات المعهد عن شهر أغسطس للعام 2023، تنفيذاً لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة وإستصلاح الأراضي بتوظيف البحث العلمي وتطوير الأداء التدريبي لتطبيق منظومة متكاملة و تحقيق التنمية الزراعية المستدامة في مصر.

وتضمن التقرير جهود وقاية النباتات الإهتمام بتدريب الباحثين والمزارعين والشركات الزراعية والمهتمين بالموالح للتعرف على أهم آفاتها وطرق مكافحتها وذلك لتحسين جودتها وتقليل الفاقد منها من أجل رفع معدلات التصدير وزيادة العائد القومي بتنظيم البرنامج التدريبي " المكافحة المتكاملة لآفات الموالح" بمقر المعهد بالجيزة و بمزارع المغربي.

كما تم تنظيم البرنامج التدريبي “المبيدات ما بين التطبيق الآمن والممارسات الخاطئة " لرفع كفاءة الباحثين والمهندسين الزراعيين المهتمين بوقاية ومكافحة الآفات الزراعية بمقر المعهد بمحافظة الدقهلية.

و في السياق ذاته، قام المعهد بأداء دوره في تنمية وتطوير قطاع النخيل للارتقاء به وتوفير كل السبل للوصول لمنتج ذو جودة عالية بتنظيم البرنامج التدريبي "المكافحة المتكاملة لسوسة النخيل الحمراء" بفرع المعهد بمحافظة الشرقية للتدريب على العمليات الزراعية الصحيحة ووضع الخطط الإستراتيجية في إدارة برامج المكافحة المتكاملة للحشرة.

و كثف معهد بحوث وقاية النباتات كافة أشكال الدعم الفني للمهتمين بالتدريب على أفكار المشاريع الصغيرة كإنشاء المناحل وصناعة العسل حيث نظم برنامج تدريبي تحت عنوان “الإنتاج الكمي لغذاء الملكات و حبوب اللقاح" بمقر المعهد بالجيزة.

كما شارك وقاية النباتات في تنفيذ مبادرة إحياء وتوطين صناعة الحرير الطبيعي و تعميمها على جميع المحافظات بالبرنامج التدريبي " إنتاج الحرير الطبيعي كأحد آليات التنمية المستدامة" و الذي تم تنفيذه بمحافظتي سوهاج و قنا.

و تنفيذا لخطط وقاية النباتات بالتواجد المستمر مع المزارعين للتوعية بالممارسات الزراعية الجيدة و المتابعة لتحقيق أعلى إنتاجية للفدان وتقديم الإرشادات والتوصيات الفنية اللازمة لحماية المحاصيل الصيفية .

وكثف المعهد من الندوات الإرشادية و المرور الحقلي على الخاصة بالمحاصيل الاستراتيجية حيث تفقدت فرق من الباحثين زراعات المانجو بمراكز فاقوس و أبو حماد و بلبيس بمحافظة الشرقية و جمعية طوسون بمحافظة الإسماعيلية للاطمئنان على حالتها وإعطاء المزارعين الإرشادات خاصة بالوقاية و مكافحة الأفات الحشرية و الحيوانية عليها و أهم الطرق للتعامل مع العفن الهبابي و مكافحته فضلا عن المرور على زراعات الموز بمركز شبراخيت بمحافظة البحيرة.

كما نفذ باحثو المعهد حملات متابعة مكثفة لتقديم النصائح الإرشادية للمزارعين وامدادهم بالدعم الفني والتوصيات الحديثة لمكافحة أفات المحاصيل الاستراتيجية الصيفية مثل الذرة و القطن في محافظات الشرقية و الأسكندرية و كفر الشيخ للحصول على منتج ذو جودة عالية كما وكيفا.