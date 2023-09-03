شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: المؤتمر العالمى للسكان يناقش تحديات تواجه النوع الأول من مرض السكرى بمصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أوضحت وزارة الصحة والسكان في إنفوجراف نشرته عبر صفحتها الرسمية على "فيس بوك"، أهم الموضوعات التي سيتم مناقشتها في المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية بجلسة الهيئة العامة للتأمين الصحي بعنوان "خارطة الطريق لتحسين العدالة في إدارة مرض السكري من النوع الأول في مصر"، وذلك على النحو التالي:

-سيتم عقد جلسة (الهيئة العامة للتأمين الصحي)، بعنوان "خارطة الطريق لتحسين العدالة في إدارة مرض السكري من النوع الأول في مصر".

-ستناقش التاريخ والتحديات التي تواجه النوع الأول من مرض السكري في مصر.

-ونظرة عامة على الهيئة العامة للتأمين الصحي في تحسين جودة الحياة والتحكم في التمثيل الغذائي وعلاج الأطفال الذين يعانون من T1DM.

-إظهار العبء الصحي لمرض السكري على المستوى العالمي والوطني.

-عرض الدراسة المقارنة قبل وبعد التنفيذ التي تم إجراؤها في ثلاثة مراكز.

-ميثاق حقوق الأطفال المصابين بالسكري.

-إرشادات العلاج المحدثة للأطفال الذين يعيشون مع T1DM.

ستتناول الجلسة مناقشة:

1- نهج جديد للمراقبة المستمرة للجلوكوز لدى الأطفال المصابين بداء السكري من النوع الأول.

2- الأثر الاقتصادي لتنفيذ مركز وبرنامج التميز T1DM.

3- تأثير التثقيف حول مرض السكري ودور التغذية العلاجية في تحقيق قصة نجاح في الإدارة الذاتية لمرض السكري.

وكان الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أكد أن المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية والذي تنظمه وزارة الصحة والسكان، في الفترة من 5 إلى 8 سبتمبر 2023 برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، يتألف برنامجه العلمي من جلسات تفاعلية وورش عمل بمشاركة نخبة من الخبراء المحليين والدولية بمجال الصحة والسكان والتنمية وأوضحتها الصفحة الرسمية للوزارة في المحاور التالية.

وسيوفر المؤتمر فرصة فريدة للباحثين وواضعي السياسات، ومتخذي القرار، في جميع أنحاء العالم، لاستكشاف العلاقة الديناميكية بين السكان والصحة والتنمية، من خلال مجموعة واسعة من الأنشطة، كما أنه سيشهد إطلاق الاستراتيجية القومية للسكان في مصر.