شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم العالى: تعاون مشترك بين بحوث الفلزات وشركة تكنولوجيات المياه البريطانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - - توفير بديل آمن للتخلص من مخاطر مخلفات البطاريات.. واسترجاع العناصر الهامة لإعادة استخدامها

أكد د.أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى على اهتمام الوزارة بدعم التعاون مع كافة الشركاء الفاعلين على المستويين المحلى والدولى، فى قضايا التحول نحو الاقتصاد الأخضر والمستدام، وتبادل الخبرات فى مجال البحث العلمى من أجل إيجاد حلول للمشكلات البيئية والتخلص من النفايات الضارة، وتوفير موارد للطاقة النظيفة، تنفيذًا لإستراتيجية ورؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، ومواجهة التغيرات المناخية، مشيدًا بالدور المجتمعى الفعال لمؤسسات التعليم العالى والبحث العلمى فى تطوير أساليب وخطط حديثة على أسس علمية لمواجهة قضايا البيئة، وكذا العمل على نشر الوعى البيئى بين طلاب الجامعات، وداخل المجتمعات المحيطة.

وفى هذا الإطار، أعلن د. إبراهيم غياض القائم بأعمال رئيس مركز بحوث وتطوير الفلزات توقيع اتفاق تعاون بين المركز وشركة تكنولوجيات المياه البريطانية watercycle technologies، بحضور د. حمدى مأمون عبد الغفار الباحث بقسم المعالجة الكيميائية والكهربية، د. أحمد عبدالكريم الشريك المؤسس والمدير التكنولوجى للشركة.

ويهدف الاتفاق إلى التعاون فى مجالات تدوير مخلفات بطاريات الليثيوم، واسترجاع العناصر الهامة منها مثل؛ الليثيوم والنحاس والنيكل، والاستفادة من التقنيات المتطورة للشركة البريطانية؛ لتطوير وتسويق أنظمة استخراج المعادن وتنقية المياه، حيث تعمل الشركة على تطوير أنظمة متكاملة لإنتاج الليثيوم من بطاريات الماء المالح/ أيونات الليثيوم المستهلكة، بما فى ذلك الاستخراج الانتقائى والتركيز والتبلور.

وأوضح القائم بأعمال رئيس المركز أن أهمية الاتفاق تتمثل فى تحقيق استعاد نسبة عالية من الليثيوم والمعادن الأخرى الموجودة فى البطاريات المستهلكة، مع تقديم منتجات ثانوية قيمة لضمان عدم وجود نفايات ضارة، مشيدًا بأهمية هذه التقنيات فى استبدال طرق التخلص غير الآمن لهذا النوع من البطاريات التى تعامل كواحدة من المخلفات الخطرة، وكذا تفادى دفنها دون أدنى استفادة من العناصر التى تحتويها، كما يشكل التعاون خطوة فى توطين تكنولوجيا استرجاع الليثيوم من بطاريات أيون الليثيوم والبطاريات الكهربائية بما يعزز دور الدولة فى دعم الاقتصاد الدائرى والتحول نحو اقتصاد أخضر ومستدام.

وتعتمد التقنيات الحديثة على الفرز والتقطيع فى مرحلة الترشيح والتكرير، ثم تطبيق عملية استخلاص كيميائية لاستعادة الليثيوم بمجرد استخلاصه، ويمكن بعد ذلك تبلور محلول الليثيوم إلى ملح عالى القيمة باستخدام تكنولوجيا الأغشية الحاصلة على براءة اختراع.

جدير بالذكر أن الشركة البريطانية تعد واحدة من الشركات التكنولوجية الهامة بالمملكة المتحدة، وتركز على تطوير أنظمة مستدامة وعالية الإنتاجية ومنخفضة التكاليف لاستخراج المعادن ومعالجة المياه، وتمتلك حلولا لاستخراج الليثيوم والمعادن الأخرى من مصادر المياه المتنوعة بما فى ذلك المياه الجوفية والمياه الصناعية، والبلدية والزراعية ومياه الصرف الصحى، ومياه البحر، ويستهدف نظامها معدلات استرداد للمعادن تزيد عن 95%، مما يساعد فى تقليل استهلاك الطاقة والمياه، والقضاء على تدفقات النفايات السائلة، وزيادة استعادة المنتجات.