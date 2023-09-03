شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة مكافحة كورونا: المتحور الجديد عادى ولا يُشكل خطورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الدكتورة جيهان العسال، نائب رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا، إن المتحور الجديد لفيروس كورونا لا يشكل خطورة على المواطنين، مضيفة: "المتحور الحالي لفيروس كورونا عادي، ومن الممكن أن يكون هناك زيادة نسبيا في عدد الإصابات لكن لا توجد أي خطورة، وحتى الآن لم نر أي إصابات أو حالات شديدة".

وأضافت الدكتورة جيهان العسال، نائب رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن"، تقديم الإعلامى سيد على: "الإصابات الحالية لا تقتصر على المتحور الجديد فقط، بل هناك إصابات بالإنفلونزا والفيروس المخلوي وأنواع أخرى من الفيروسات".

وتابعت: "التحورات تحدث لأي فيروس لأن هذا طبيعة أي فيروس"، لافتة إلى أن "التحور طريقة أي فيروس للحفاظ على وجودة".