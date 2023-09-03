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شكرا لقرائتكم خبر عن إتاحة الحجز على قطارات "الثالثة المكيفة- التهوية الديناميكية" من 320 ألف نقطة والان مع تفاصيل الخبر
ويأتى ذلك بهدف زيادة منافذ البيع وتيسيراً علي المواطنين للحصول على التذكرة عن طريق وكلاء البيع التى تعمل على مدار الـ24 ساعة وأيضاً لمواجهة عدم الازدحام أمام الشبابيك بالمحطات حيث يتم الحصول علي التذكرة من أى منفذ فورى والتوجه بها الى محطة السفر بشكل مباشر وأستقلال القطار .
كما تؤكد الهيئة على أنه فى حالة رغبة الراكب فى رد التذكرة المسدد قيمتها من خلال منافذ فورى أو وكلاء البيع الأخرى يتم استرداد المبلغ المستحق للعميل نقداً من خلال شبابيك صرف التذاكر بالمحطات وفقاً لقواعد وتعليمات الهيئة ، كما تناشد الهيئة جمهور الركاب الاحتفاظ بالتذكرة داخل القطار وحتى محطة الوصول تجنباً لدفع الغرامة .
إتاحة الحجز على قطارات الثالثة المكيفة – التهوية الديناميكية
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