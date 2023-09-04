شكرا لقرائتكم خبر عن 6 رسائل بيئية فى حديث بابا الفاتيكان الأسبوعى.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تضمن حديث البابا فرنسيس بابا الفاتيكان، في حديثه أمام جمهوره العام الأسبوعي ، 6 رسائل بيئية للحث العالم أفراد وحكومات للحفاظ على البيئة ، خلال هذا التقرير سيتم رصد الرسائل الخمسة التى تتواكب مع كافة الأحدث العالمية والمعلومات عن تحديات المناخ .

الرسالة الأولى

الطبيعة "هدية مقدسة من الخالق" لابد من الحفاظ عليها من أجل الأجيال المقبلة.

‏

الرسالة الثانية

‏لابد من التضامن و الوقوف إلى جانب "ضحايا الظلم البيئي والمناخى"

الرسالة الثالثة

ضرورة إصدار وثيقة جديدة لحماية الطبيعة، سببها اندلاع ما أسماه البابا “حرب عالمية رهيبة” ضد البيئة.

الرسالة الثالثة

وثيقة حماية البيئة البابوية ستصدر في الرابع من أكتوبر بالتزامن مع الاحتفال بيوم عيد القديس فرنسيس الأسيزي شفيع البيئة.

الرسالة الرابعة

الوثيقة الجديدة استكمال و متابعة للرسالة العامة التى تم إعلانها عام 2015، و تحدثت عن ضرورة حماية البيئة، اضافة لضرورة مواجهة مخاطر وتحديات تغير المناخ، والحد من استخدام الوقود الأحفوري.

الرسالة الخامسة

دعوة العالم إلى ضرورة إنهاء “الحرب الحمقاء على وطننا المشترك، والتى وصفها بإنها حرب عالمية مروعة”.

الرسالة السادسة

الوثيقة الجديدة تعد بمثابة الإرشاد الرسولي، وهو شكل آخر من أشكال الكتابة البابوية.

جدير بالذكر فرانسيس الشهر الماضي قال إن مثل هذه الأحداث تظهر أن هناك حاجة إلى اتخاذ إجراءات أكثر إلحاحا لمعالجة تغير المناخ وناشد زعماء العالم “القيام بشيء ملموس بشكل أكبر للحد من الانبعاثات الملوثة”.