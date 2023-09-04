شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر مواقيت الصلاة الاثنين 4/9/2023 بمحافظات الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم"الخليج 365" مواقيت الصلاة الخمسة اليوم الإثنين فى عدد من محافظات مصر ، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.



مواقيت الصلاة فى القاهرة مواقيت الصلاة فى القاهرة

وقت صلاة الفجر 5:03 ص

موعد صلاة الظهر 12:54 ص

موعد صلاة العصر 28: 4

موعد صلاة المغرب 7:16 م

موعد صلاة العشاء 8:35





مواقيت الصلاة فى الإسكندرية وقت صلاة الفجر 5:06 ص

موعد صلاة الظهر 12:59

موعد صلاة العصر 4:34

موعد صلاة المغرب 7:22 م

موعد صلاة العشاء 8:42 م.

مواقيت الصلاة فى الإسماعيليةوقت صلاة الفجر 4:59

موعد صلاة الظهر 12:50 م

موعد صلاة العصر 4:24 م

موعد صلاة المغرب 7:13 م

موعد صلاة العشاء 8:32 م.

مواعيد الصلاة بشرم الشيخ

وقت صلاة الفجر 4:55

وقت صلاة الظهر 12:42

موعد صلاة العصر 4:14 م

وقت صلاة المغرب 7:03 م

وقت صلاة العشاء 8:20 م.



مواقيت الصلاة فى أسوان مواقيت الصلاة فى أسوان

وقت صلاة الفجر 5:06 ص

موعد صلاة الظهر 12:48 ص

موعد صلاة العصر 17: 4

موعد صلاة المغرب 7:08 م

موعد صلاة العشاء 8:22