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شكرا لقرائتكم خبر عن 92 % من القراء يطالبون بتكثيف الحملات لضبط الأدوية مجهولة المصدر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - فى استطلاع للرأى طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد تكثيف الحملات لضبط الأدوية مجهولة المصدر؟، أيد غالبية القراء مطالب تكثيف الحملات لضبط الأدوية مجهولة المصدر.
وأيد 92% من القراء مطالب تكثيف الحملات لضبط الأدوية مجهولة المصدر، بينما عارض 8% من القراء مطالب تكثيف الحملات لضبط الأدوية مجهولة المصدر.
نتيجة الاستطلاع
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