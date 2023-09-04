شكرا لقرائتكم خبر عن تطوير وتجهيز 52 مركزا لتنمية الأسرة بخطة لعام 2023/2024.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستهدف خطة الحكومة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2024/23 تخصيص استثمارات كلية (عامة وخاصة) للخدمات الصحية، تُقدر بنحو 75 مليار جنيه، بنسبة 4.6% من الاستثمارات الإجمالية للخطة فى العام ذاته.

وبيَّنت وثيقة الخطة، المقدمة من الحكومة لمجلس النواب، هيكل الاستثمارات الكلية، فذكرت أن قيمة الاستثمارات الحكومية التى تبلغ نحو 40.2 مليار جنيه بنسبة 53.6% من إجمالى الاستثمارات الكلية لهذا العام، و5.3 مليار جنيه للهيئات الاقتصادية بنسبة 7.1%، لتبلغ بذلك نسبة جملة الاستثمارات العامة 60.7% بقيمة 45.5 مليار جنيه، فى حين تبلغ نسبة استثمارات القطاع الخاص نحو 39.3%، بقيمة 29.5 مليار جنيه.

وحددت الخطة المشروعات المنفذة بالتفصيل طبقا لجهات الإسناد، فتضمنت قائمة المشروعات التى ينفذها ديوان عام وزارة الصحة إنشاء المدينة الطبية المتكاملة بمعهد ناصر للبحوث والعلاج، وتطوير وتجهيز المعامل المركزية، وإنشاء مركز أورام منوف بالمنوفية، واستكمال وتطوير وتجهيز 52 مركزا تنمية الأسرة المصرية، واستكمال تطوير مستشفى التل الكبير المركزى مركز التل الكبير بالإسماعيلية، وتطوير وتجهیز مراکز إقليمية لخدمات نقل الدم القومية، واستكمال إنشاء مستشفى الداخلة المركزى مركز الداخلة بالوادى الجديد، ومستشفى السنطة المركزى مركز السنطة بالغربية، ومستشفى بيلا المركزى مركز بيلا بكفر الشيخ، واستكمال تطوير مستشفى القناطر الخيرية مركز القناطر بالقليوبية، ومستشفى طهطا المركزى بمركز طهطا بسوهاج، ومستشفى رمد أسوان ومستشفى القنطرة غرب المركزى مركز قنطرة غرب بالإسماعيلية، ومستشفى القصاصين المركزى بالإسماعيلية، ومستشفى صدر السـويس، واستكمال إحلال وتجديد مستشفى نجع حمادى المركزى بقنا، وتطوير مبنى 9 عزل بمستشفى صدر العباسية، واستكمال تطوير وتجهیز مستشفى حلوان للصحة النفسية.

وتضمنت قائمة المشروعات التى تنفذها هيئة الإسعاف المصرية استكمال توريد سيارات إسعاف مجهزة طبيا "حياة كريمة"، معدات الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة على مستوى الجمهورية، وتوريد وتركيب وعمل عمرات جسيمة وإصلاح محركات لسيارات الإسعاف، وتجهيز أنظمة شبكات الاتصالات ونقل البيانات وتأمينها وتخزينها، وتجهيز منظومة السنترالات والهواتف وخوادم البنية التحتية للاتصالات الخاصة بالمحافظات وربطها مع مبنى المقر الرئيسى.