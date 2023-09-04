شكرا لقرائتكم خبر عن يهم طلاب التنسيق.. مميزات الدراسة بالقسم الفرنسى بحقوق عين شمس وشروط الالتحاق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت كليات جامعة عين شمس وتزامنا مع مراحل التنسيق المختلفة، عن برامجها المميزة والبرامج الجديدة بكل كلية والتى تتميز بها عن غيرها من مثيلاتها فى الجامعات الأخرى.

وأعلن القسم الفرنسي بكلية الحقوق - جامعة عين شمس عن شروط الالتحاق والتى تتمثل فيما يلى :

1- أن يكون الطالب حاصلاً على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها للعام الحالي)

2- أن يؤهله مجموعه للقبول بكلية الحقوق جامعة عين شمس (انتظام) .

3 - أن يجتاز الطالب اختبار تحريري وشفوي في اللغة الفرنسية (المركز الثقافي الفرنسي) شفوي في الا أو أن يكون حاصلاً على شهادة DELF B2 أو شهادة البكالورية الفرنسية الدولية.

- على الطلاب الراغبين في الالتحاق التوجه لإدارة القسم وتقديم الأوراق المطلوبة وهي:

1- صورة شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.

2- صورة شهادة الميلاد.

3- عدد (۲) صور شخصية .

4- صورة من بطاقة الرقم القومي للطالب وولي الأمر.

5- صورة من شهادة 2 DELF (إن وجدت) .

وعلى الطلاب الراغبين فى الالتحاق بالقسم المصرى الفرنسى التوجه لمقر القسم لكتابة نموذج الالتحاق وتقديم الأوراق المطلوبة ، وسداد رسوم التسجيل ( ٥٠٠ جنيها)

السمات المميزة للقسم المصرى الفرنسى بكلية الحقوق

يتسم البرنامج المصرى الفرنسي بسمات عديدة تميزه عن غيره من البرامج الأخرى بالكلية كالآتي:

1- تتم الدراسة فى البرنامج المصرى الفرنسي بثلاث لغات هي العربية والفرنسية والانجليزية مما يؤهل خريجي القسم لشغل الوظائف القانونية التى تتطلب معرفة واجادة للغات.

2- يحصل الطالب على بطاقة تعريفية تتضمن كود يمكن الطالب من الدخول على المكتبة الرقمية بجامعة جون مولان ليون ٣ بفرنسا ، كما يوجد منصة الكترونية Plat form) تمكن الطلاب من التواصل مع الأساتذه الفرنسيين.

3- يحصل خريجو البرنامج الفرنسي على شهادة ليسانس مزدوجة من كلية الحقوق جامعة عين شمس دة ليسانس . وشريكتها كلية الحقوق - جامعة جون مولان ليون ٣ بفرنسا.

4- تؤهل شهادات التخرج التي يمنحها القسم المصري الفرنسي الخريجين للعمل بالعديد من الوظائف المرموقة منها الهيئات القضائية المختلفة ووزارة الخارجية ومكاتب المحاماة الدولية وغيرها من المناصب العليا بكافة قطاعات الدولة.

5- تتم الدراسة بالقاعات الخاصة بالقسم المصري الفرنسي ومقرها الدور الخامس مبنى (ب) ، حيث إن القاعات مكيفة وبها شاشات تفاعلية يتم استخدامها أثناء المحاضرات و مزودة بأجهزة نشرات و مزود صوتيات حديثة .

6- وجود مكتبة خاصة بالقسم المصرى الفرنسي بها العديد من الكتب والمراجع باللغتين العربية والفرنسية يتاح للطلاب الدارسين الإطلاع عليها واستعارتها، كما يتم تزويد المكتبة بالدوريات و المراجع الفرنسية المهداة من الجانب الفرنسي .

يتيح البرنامج للطلاب الحصول على منح دراسية جامعة جون مولان ليون ٣ بفرنسا في إطار نظام التبادل الطلابي خلال الفصل الدراسي الثامن .

جامعة عين شمس تقدم حزمة من البرامج الجديدة المتميزة فى مختلف المجالات والتخصصات (البرامج الطبية – البرامج الهندسية وتكنولوجيا المعلومات – البرامج التجارية – برامج اللغات والترجمة – برامج علمية، وغيرها ) والتى تواكب المعايير الدولية ومتطلبات سوق العمل المحلى والإقليمى والدولي.

تتميز تلك البرامج بتقديم تعليم عالى الجودة فى تخصصات غير نمطية ونظام دراسى حديث لاستهداف خريج متميز، وتلك البرامج تمثل نموذج فى التعليم يتبع بشكل رئيسى معايير الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، وهى بمثابة نواة لنموذج فريد لتطوير العملية التعليمية والموارد المالية بالجامعات.

كما تتيح هذه البرامج فرصة دمج أكثر منتخصص فى المجال الذى يتلقاه الطالب، علاوة على اعتمادها على الجوانب العملية بشكل أكبر من الجانب النظري.

وعلى الطالب الراغب فى الالتحاق بتلك البرامج أن يجتاز اختبارات القبول المطلوبة ببعض البرامج أو الحصول على درجات محددة فى المواد المؤهلة للالتحاق بتلك البرامج وذلك للاقبال الكبير على برامج الجامعة حرصا على جودة مخرجاتها بما يتوافق مع سوق العمل.

وتنتهج الجامعة خطط تسويق علمية لبرامجها وخدماتها العلمية والتعليمية فى دول الخليج العربى وافريقيا وفقا لرؤية الدولة المصرية واستراتيجيتها 2030 واستراتيجية وزارة التعليم العالى نحو استهداف تدويل التعليم العالى لاجتذاب الطلاب المصريين والوافدين المستهدفين مما يؤثر بالإيجاب على خطط تنمية الدولة.