شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التنمية المحلية يشارك فى إطلاق أعمال منتدى المدن المستدامة والسياحية بالصين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، اليوم، فى إطلاق أعمال المنتدى الدولى العاشر للمدن المستدامة والسياحية بمدينة تشنغتشو الصينية، حيث شاركه فى مراسم إطلاق المنتدى كل من هو شيونج عمدة الحكومة الشعبية لبلدية تشنغتشو وكونج شانج شينج رئيس المؤتمر الاستشارى والسياسى لمقاطعة خنان وذلك على المنصة الرئيسية للمنتدى.

وشارك فى حفل إطلاق المنتدى عدد كبار القيادات السياسية الصينية وعدد من وزراء التنمية المحلية من مختلف دول العالم والمحافظين ورؤساء الحكومات المحلية وعدد من ممثلى المنظمات الدولية وعلى رأسها منظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة وضم الوفد المرافق لوزير التنمية المحلية للمشاركة فى المنتدى كل من اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر وعدد من قيادات وزارة التنمية المحلية.

ويعقد المنتدى الدولى خلال الفترة من 4- 6 سبتمبر الجارى تحت عنوان " اكتشاف قوة دافعة جديدة وتعزيز استدامة المدن السياحية "، وأشار اللواء هشام آمنة إلى أن هذا المنتدى يمثل منصة بالغة الأهمية لتعزيز الحوار بين رؤساء الحكومات المحلية لتحليل القضايا الحضرية ومناقشة الحلول القابلة للتطبيق فى ضوء التحديات العالمية المشتركة التى تقوض عملية تعزيز التنمية المستدامة للسياحة العالمية.

وأوضح وزير التنمية المحلية أن المنتدى يهدف إلى إنشاء منصة عالمية للحوار بين رؤساء الحكومات المحلية والمحافظين ورؤساء البلديات والمسؤولين من مختلف المدن السياحية بالعالم حول التنمية المشتركة للسياحة الدولية والمدن السياحة ومواجهة التحديات المشتركة واستكشاف حلول مستدامة جديدة لتطوير السياحة وتطوير الإدارة المحلية للعناية بالمواقع السياحية.