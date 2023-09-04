شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة عين شمس توقع اتفاقية تعاون مع جامعة نانجينغ الصينية للفنون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقعت الدكتورة غادة فاروق القائم بأعمال رئيس جامعة عين شمس والبروفيسور لى شيانغ مين رئيس أكاديمية نانجينج للفنون، إتفاقية للتعاون البحثى والأكاديمى المشترك بين جامعة عين شمس وجامعة نانجينغ الصينية للفنون وذلك فى ختام مشاركتها فى أعمال المنتدى الصينى العربى لصناعة الرسوم المتحركة والذى أقيمت فعالياته بجمهورية الصين الشعبية على مدار 4 أيام متتالية.

يأتى التعاون بين الجانبين فى التخصصات والبرامج المتعلقة بصناعة الرسوم المتحركة فى التلفزيون والسينما والألعاب، بالإضافة إلى تبادل الأساتذة والطلاب وتنفيذ مشاريع مشتركة بين المتخصصين من الجانبين.

وعقب توقيع البروتوكول أهدت الدكتورة غادة فاروق درع جامعة عين شمس للبروفيسور لى شيانغ مين والسيد تشيان فنغ رئيس مجموعة أوو روى لصناعة الثقافة.

وفى كلمتها التى ألقتها بمنتدى الجامعات الصينية والعربية نيابة عن الجامعات العربية، أشارت الدكتورة غادة فاروق إلى حرص جامعة عين الشمس على التواصل والتعاون مع الجامعات الصينية فى التخصصات العلمية المختلفة واستعرضت الكليات والبرامج التى تضمها الجامعة، موجهة الشكر إلى اللجنة المنظمة للمنتدى وجامعة نانجينغ للفنون ومجموعة أوو روى للصناعة الثقافة على تنظيم المنتدى الذى يسهم فى التعاون بين الأكاديميين والمؤسسات المعنية بتسويق منتجات الرسوم المتحركة فى الصين والعالم العربي.

يذكر أن مشاركة جامعة عين شمس فى فعاليات المنتدى الصينى العربى لصناعة الرسوم المتحركة جاءت بدعوة من وزارة الثقافة والسياحة الصينية وجامعة نانجينغ للفنون، ومثّل وفد جامعة عين شمس برئاسة الدكتورة غادة فاروق القائم بأعمال رئيس الجامعة، كلا من والدكتور ناصر عبدالعال وكيل كلية الألسن لشؤون التعليم والطلاب ومدير معهد كونفوشيوس بجامعة عين شمس ومحمد رمضان المدرس المساعد بكلية الحاسبات والمعلومات ممثلا عن شباب جامعة عين شمس.

و أقيم المنتدى بهدف دعم التعاون بين الصين والدول العربية فى مجال صناعة الرسوم المتحركة وتعميق التعارف بين الشباب الصينى والعربى من أجل المزيد من الابتكار فى صناعة الرسوم المتحركة وفتح آفاق لإنتاج الأعمال التلفزيونية والسينمائية والألعاب والارتقاء بالتكنولوجيا الحديثة فى هذا المجال الحيوي.