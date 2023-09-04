شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف: حُسن توظيف الذكاء الاصطناعى فى المجال الدينى من فروض الكفايات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إن التعامل مع الذكاء الاصطناعي لم يعد مجرد خيار متاح بل هو ضرورة لا غنى عنها، مشيرا إلى أنه يعد إضافة لكل فنون المعرفة وليس بديلا عنها، كما أنه وسيلة وأداة يجب حسن استخدامها.

وأكد وزير الأوقاف في منشور له عبر صفحته الرسمية على "فيس بوك" أن حسن توظيف الذكاء الاصطناعي في المجال الديني من فروض الكفايات، لأننا إن لم نوجهه للحق تركناه ساحة فسيحة للمتطرفين والمتشددين.

وكان الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف أكد في وقت لاحق أن الذكاء الاصطناعي وسيلة وأداة يجب أن نوظفها وبقوة في كل ما يحمل الخير ويحقق النفع للإنسانية جمعاء، وسنبذل وسعنا لتوظيفه في خدمة مشروعنا الدعوي، فلم يعد لدينا أدنى رفاهية أو فسحة من الوقت لاقتحام عالم الفضاء الإلكتروني بشجاعة وتوظيف جميع التقنيات الحديثة وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي في خدمة مشروعنا الدعوي العلمي التثقيفي الهادف إلى نشر الفكر الوسطي المستنير الذي يبني ولا يهدم، ويعمر ويصنع الحضارة الإنسانية الشاملة الراقية.