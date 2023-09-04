شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم يعتمد نتيجة الثانوية العامة للدور الثاني 2023 بعد قليل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعتمد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى نتيجة الثانوية العامة 2023 للدور الثاني بعد قليل، حيث من المقرر أن تعتمد نتيجة الثانوية العامة للدور الثاني وتعلن رسمياً صباح اليوم بعد انتهاء تجميع النتيجة ومراجعتها.

وينشر الخليج 365 نتيجة الثانوية العامة للدور الثاني 2023، بعد اعتمادها من وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى حيث من المقرر أن يعتمد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى النتيجة خلال الساعات القادمة.

وتعلن نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة برقم الجلوس حيث يتيح الخليج 365 الاستعلام عن نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2023 برقم الجلوس وتظهر نتيجة الثانوية العامة للدور الثاني بالدرجات فى المواد والمجموع الكلى للطالب فى نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2023.