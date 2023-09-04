شكرا لقرائتكم خبر عن الأجواء حارة.. الأرصاد تكشف أعلى درجات الحرارة المتوقع تسجيلها اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى طقس حار رطب على القاهره الكبرى والوجة البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، شديد الحراره على جنوب سيناء وجنوب الصعيد .

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية إلى أن أعلى درجات حرارة متوقع تسجيلها اليوم هى :

- القاهرة الكبرى والوجه البحرى 34 درجة مئوية

- السواحل الشمالية 30 درجة مئوية

- جنوب سيناء 37 درجة مئوية

- شمال الصعيد 35 درجة مئوية

- جنوب الصعيد 39 درجة مئوية

ويشهد اليوم الإثنين، طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى و السواحل الشمالية وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب سيناء و جنوب الصعيد، حار على السواحل الشمالية ، معتدل الحرارة رطب ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد ، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

كما تتوقع هيئة الأرصاد أن يشهد اليوم ارتفاع فى نسب الرطوبة على مدار اليوم يزيد من الإحساس بحرارة الطقس ، ونشاط رياح ببعض المناطق مما يساعد على تلطيف الأجواء، وفرص ضعيفة لأمطار خفيفة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الإثنين : القاهرة العظمى 34 درجة والمحسوسة 36 درجة والصغرى 24 درجة، والإسكندرية العظمى 31 والصغرى 23 درجة، ومطروح العظمى 30 درجة والصغرى 23 درجة، وسوهاج العظمى 37 درجة والصغرى 25 درجة، وقنا العظمى 40 درجة والصغرى 26 درجة، وأسوان العظمى 39 درجة والمحسوسة 40 والصغرى 28 درجة.

يذكر أن الانقلاب الصيفي هذا العام 2023م ححدث عند الساعة (5:59) مساءً بتوقيت القاهرة الصيفي الأربعاء 21 يونية، ويبلغ طول فصل الصيف هذا العام 93 يوماً و 13 ساعة 52 دقيقة.