شكرا لقرائتكم خبر عن السيد قنديل: 3% من دخل الجامعة للأنشطة الطلابية ونسعى لتحقيق فائض 250 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر
وتطرق الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، خلال مؤتمر صحفى منعقد الآن بالجامعة الحديث عن تفاصيل إطلاق الجامعة أسبوع شباب الجامعات إلى مفهوم ريادة الأعمال بالجامعة وتطبيقة على نطاق واسع وتحقيق الاكتفاء الذاتى من خلال الاعتماد على تشغيل الوحدات الإنتاجية بالكلية، وتم تصنيع مفروشات وملابس خاصة بأسبوع شباب الجامعات من خلال كليات الجامعة المختلفة، موضحًا أنه تم توفير 100 مليون جنيه مشتريات.
وأضاف الدكتور السيد قنديل أن اسبوع شباب الجامعات الحدث الرئيسى الذى تعمل عليه الجامعة، موضحا أن سياسة مجلس الجامعة عمل ترشيد للنفقات واستخدام إمكانيات الجامعة البشرية والحفاظ على ممتلكاتنا تمكنا من إنهاء أزمة استدانة الجامعة بحوالى 500 مليون جنيه وتحقيق فائض 250 مليون جنيه، فضلا عن الحساب الدولارى وبه 10.5 مليون دولار.
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