شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة حلوان: تنظيم أنشطة للطلاب ذوى الاحتياجات الخاصة بأسبوع شباب الجامعات والان مع تفاصيل الخبر
وأضاف رئيس جامعة حلوان، خلال كلمه له بالمؤتمر الصحفى المنعقد الان بجامعة حلوان، أن الجديد فى أسبوع شباب الجامعات فى هذه النسخة اطلاق انشطة للطلاب ذوى الهمم والاحتياجات الخاصة لدينا تبنى لهم فى استراتيجية الجامعة ، و نستقبل 50 طالب ليبى من معهد الصم وضعاف السمع لاستكمال الدراسة بجامعة حلوان ولهم جزء مهم فى المشاركات الطلابية بأسبوع شباب الجامعات
وأشار الدكتور السيد قنديل فى حديثه إلى اهتمام الجامعة بالطلاب الوافدين و لدينا اهتمام بهم لتأكيد دورنا فى المنطقة واستعادة مكانة وريادة مصر فى التعليم وهذا يؤكد على ترتيب الجامعة فى التصنيفات الدولية موضحا أن هناك تضاعف عدد الطلاب الوافدين ووصل إلى 4000 بعدما كان العام الماضى 2100 ولدينا هدف الوصول إلى 10 % من طلاب الجامعة.
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