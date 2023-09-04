شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق طريق الفيوم للقادم من اتجاهى المنصورية والإسكندرية الصحراوى 5 أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت محافظة الجيزة أنه في إطار الأعمال الإنشائية الخاصة بالممشى السياحي للمتحف المصري الكبير أعلى ميدان الرماية - طريق الفيوم المقرر إنشاؤه والذي يربط بين المنطقة الأثرية "الأهرامات" والمتحف المصرى الكبير سيتم استكمال أعمال رفع الكمر الخرسانى الخاص بالممشى السياحي.

وأشارت المحافظة إلى أن الأمر سوف يستلزم إجراء غلق كلى بطريق الفيوم بالاتجاه القادم من طريق المنصورية وطريق اسكندرية الصحراوى اتجاه طريق الفيوم وذلك لمدة 5 أيام ابتداءً من السـاعة 12 صباح يوم الثلاثاء الموافق 2023/9/5 وحتى يوم السبت الموافق 2023/9/9 على أن تكون الاعمال على مدار 24 ساعة.

وكلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رئيس حي الهرم بالمتابعة الميدانية للأعمال والتنسيق مع الجهات المنفذة لإزالة وتسهيل أي معوقات، لافتا انه تم تجهيز التحويلة المرورية اللازمة من خلال الإدارة العامة المرور الجيزة وهي كالتالي:

1 - حركة سير المركبات بطريق الفيوم بالإتجاه القادم من طريق المنصورية وترغب بالسير اتجاه طريق الفيوم يتم الدخول يميناً الى الطريق الذي تم استحداثه "الطريق البديل" ثم العودة مرة أخرى للطريق الأصلي عقب تجاوز منطقة الأعمال والغلق الكُلى .

ونوهت محافظة الجيزة أن الإدارة العامة لمرور الجيزة وبالتنسيق مع الشركة المنفذة قامت بوضع اللوحات الإرشادية الخاصه بمنطقة الاعمال وكذا وسائل الامن الصناعى من كشافات إضاءة و الطواحين الضوئية و الحواجز الفسفورية) بمحيط منطقة الأعمال بالكامل لضمان أمن وسلامة المواطنين وتوعيتهم وإرشادهم كما تم تعيين الخدمات المرورية اللازمة لتسيير الحركة المرورية.