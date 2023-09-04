شكرا لقرائتكم خبر عن سفير الفلبين يلتقى مصدّرى الموالح المصريين بعد الموافقة على الاستيراد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقت سفارة الفلبين فى مصر، ونوليت م. فولهنشيو، الملحق الزراعى الفلبينى للشرق الأوسط وأفريقيا والهند، مع المسئولين المصريين ومصدرى الموالح من أجل إطلاعهم على خطوات تصدير الموالح إلى الفلبين بعد الاتفاق على المتطلبات النهائية بين وزارة الزراعة لدى الجانبين، وفقا لبيان من سفارة الفلبين اليوم.

خلال الاجتماع، أعرب سفير الفلبين لدى مصر، عز الدين تاجو عن شكره للمسئولين والمصدّرين المشاركين، ودعمه للمبادرات والمشروعات التى من شأنها تعزيز تجارة المنتجات الزراعية بين البلدين.

كما تحدثت فولهنشيو عن شروط الفلبين لاستيراد الموالح كما هو موضح فى خطة العمل المتفق عليها بين وزارة الزراعة الفلبينية – مكتب الصناعة الزراعية والإدارة المركزية للحجر الزراعى فى مصر.

تستند خطة العمل المذكورة على المنشور الإدارى رقم 1 من سلسلة مكتب الصناعة الزراعية لعام 2023، أو "القواعد واللوائح التى تنظم استيراد الفواكه الحمضية الطازجة من مصر إلى الفلبين"، والتى دخلت حيز التنفيذ فى 16 أغسطس 2023 والسماح بتصدير أنواع الموالح التالية إلى الفلبين: الجريب فروت والليمون والماندرين والبرتقال الحلو واليوسفى والكليمنتينا والتانغو.

كما ذكرت فولهنشيو، الخطط القادمة لتسهيل وصول المنتجات الزراعية الفلبينية إلى الأسواق مثل الدوريان والرامبوتان والكارامبولا والتى لديها مستقبل واعد للتصدير إلى مصر.

تقوم الفلبين حاليًا بتصدير الأناناس والموز إلى مصر، كما يمكن أيضًا تصدير جوز الهند الطازج والدوريان المجّمد من الفلبين إلى مصر.