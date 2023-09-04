شكرا لقرائتكم خبر عن بروتوكول تعاون بين محكمة النقض ونقابة المحامين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قامت محكمة النقض بإنشاء موقع المكتبة الإلكتروني على شبكة المعلومات الدولية بعنوان www.col.gov.eg وتم اطلاقه فعليًا، وجاري ربطه على موقع محكمة النقض بكافة أحكامه المقضي فيها في تاريخ أقصاه 15 سبتمبر 2023.

وتم توقيع برتوكول تعاون بين محكمة النقض ونقابة المحامين يتضمن رغبة نقابة المحامين الإشتراك على موقع المكتبة الإلكتروني الخاص بمحكمة النقض، ووقع البروتوكول القاضي محمد حسن عبد اللطيف نائب رئيس محكمة النقض ورئيس إدارة العلاقات الدولية بمحكمة النقض، والقاضي أحمد رفعت نائب رئيس محكمة النقض والأمين العام لمجلس القضاء الأعلى، وعبد الحليم علام نقيب المحامين، بحضور وكيل وأمين صندوق النقابة بمقر محكمة النقض بدار القضاء العالي.

وذلك انطلاقاً من وجوب تطوير وتحديث العمل بالقضاء ومواكبته التطور التكنولوجى، ومن منطلق تعدد وسائل تقديم الخدمات المعلوماتية من خلال قنوات الاتصال الالكترونية، وفي إطار اتجاه الدولة إلى مواكبة الأنظمة العالمية وتوفير هذه المعلومات في الصورة الالكترونية.