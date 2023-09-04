شكرا لقرائتكم خبر عن "أوقاف أسوان" تنظم رحلة ترفيهية للأطفال المشاركين بالبرنامج الصيفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظمت مديرية أوقاف أسوان رحلة ترفيهية مجانية للأطفال المتميزين المنتظمين في البرنامج الصيفي للطفل، بمسجد الجوهرة التابع لإدارة أوقاف فارس.

يأتي ذلك في إطار فعاليات البرنامج الصيفي للطفل وإيمانًا من وزارة الأوقاف بأهمية الأنشطة الترفيهية للأطفال واهتمامًا بالجانب الترفيهي التعليمي للطفل، بما يسهم بصورة كبيرة في بناء وتطوير شخصية الأطفال وتنمية إبداعاتهم والتفاعل مع العالم والتعرف على الطبيعة من حولهم.

وزار الأطفال خلال الرحلة السد العالي ومتحف النيل وحديقة الشجرة وعدد من المناطق السياحية والترفيهية، وذلك ضمن عدد من الرحلات المجانية التي تنظمها وزارة الأوقاف للأطفال المتميزين المنتظمين في البرنامج الصيفي للطفل.

وأبدى الأطفال انبهارهم وسعادتهم الكاملة بهذه الرحلة، مشيدين بالبرنامج الصيفي للطفل وسعادتهم الغامرة بهذه الجولة التثقيفية الترفيهية.

يُذكر أن مديرية أوقاف الجيزة نظمت مؤخرا احتفالية كبرى لتكريم الأطفال المتميزين المشاركين بالبرنامج الصيفي للطفل، بمسجد الشرقي بسقيل التابع لإدارة أوقاف أوسيم، بحضور الدكتور/ السيد مسعد مدير مديرية أوقاف الجيزة.