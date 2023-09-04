شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الدولة يستقبل المتقدمين لوظيفة مندوب مساعد لعقد المقابلات الشخصية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرى مجلس الدولة اليوم الإثنين المقابلات الشخصية لخريجي كلية الحقوق جامعة القاهرة من دفعة 2022، كأولى الاختبارات التي تعتبر أولي إختبارات الصلاحية للتعيين في وظيفة مندوب مساعد ل100 متقدم.

وتجرى المقابلات الشخصية لكل جامعة على حدة وفقاً للجدول المعلن لكل جامعة والذي يتمّ تبليغ كل مرشح للوظيفة برسالة نصية على هاتفة المحمول، ويجري المجلس المقابلات يومي السبت والثلاثاء من كل أسبوع، وتشمل هذه المقابلات الذكور والإناث.

ويشترط فيمن يتقدم للتعيين في هذه الوظيفة توافر الشروط العامة المنصوص عليها قانونا، إضافة إلى ما يلي:

1- ألا يقل تقديره التراكمي عن جيد.

2- أن يجتاز بنجاح المقابلة الشخصية وكل الاختبارات التي تجرى له في هذا الشأن.

3- أن تتوافر فيه الأهلية والصلاحية والكفاءة المتطلبة للحصول على تلك الوظيفة القضائية وفقا لما تقدره اللجنة، وأن تثبت لياقته الطبية وفقًا للتحاليل والفحوص الطبية من الجهات الطبية المختصة التي تحددها الهيئة.