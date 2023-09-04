شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة حلوان يكرم الزميل محمد صبحى لجهوده فى تغطية أنشطة وفعاليات الجامعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كرم الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، الزميل محمد صبحى مسئول ملف التعليم العالى والجامعات باليوم السابع، لجهوده الفعالة فى التغطية الإعلامية والصحفية لأخبار وأنشطة جامعة حلوان.

جاء ذلك على هامش المؤتمر الصحفى الذى عقده الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، اليوم الأثنين ، بمقر الجامعة لإعلان تفاصيل واستعدادات الجامعة لإستضافة فعاليات النسخة الثالثة عشر لأسبوع شباب الجامعات، وبحضور نواب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدراسات العليا وتنمية المجتمع وخدمة البيئة.

وكان الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، أكد أن الجامعة حققت جزءا كبيرا من استراتيجية استقبال أسبوع شباب الجامعات، موضحا أنها بطولة مهمة لكل جامعات مصر يتلاقى فيها المميزون والأبطال فى تنافس كبير وبمشاركة الجامعات الخاصة والأهلية والحكومية والمعاهد وينصهر شباب الجامعات مع بعضهم البعض لمدة 10 أيام لانهم شباب مصر وقوام المستقبل والتقاء الثقافات والانماط المختلفة من التعليم.

وأضاف رئيس جامعة حلوان، أن الجديد فى أسبوع شباب الجامعات فى هذه النسخة اطلاق انشطة للطلاب ذوى الهمم والاحتياجات الخاصة لدينا تبنى لهم فى استراتيجية الجامعة ، و نستقبل 50 طالب ليبى من معهد الصم وضعاف السمع لاستكمال الدراسة بجامعة حلوان ولهم جزء مهم فى المشاركات الطلابية بأسبوع شباب الجامعات

وأشار الدكتور السيد قنديل فى حديثه إلى اهتمام الجامعة بالطلاب الوافدين و لدينا اهتمام بهم لتأكيد دورنا فى المنطقة واستعادة مكانة وريادة مصر فى التعليم وهذا يؤكد على ترتيب الجامعة فى التصنيفات الدولية موضحا أن هناك تضاعف عدد الطلاب الوافدين ووصل إلى 4000 بعدما كان العام الماضى 2100 ولدينا هدف الوصول إلى 10 % من طلاب الجامعة.