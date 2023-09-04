شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف: افتتاح مسجد الصديق الجامع بنويبع وإقامة مجمع إسلامي في نبق جنوب سيناء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف اليوم، اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، بديوان عام وزارة الأوقاف بالعاصمة الإدارية الجديدة لبحث التعاون المشترك في عدد من الملفات الدعوية والتثقيفية.

وخلال اللقاء ناقش الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء ما يتصل بخطة الدعوة، وقوافل الأئمة والواعظات، وعمارة المساجد بمحافظة جنوب سيناء.

ووجه محافظ جنوب سيناء الدعوة لوزير الأوقاف لحضور افتتاح مسجد الصديق الجامع بنويبع الذي تم انتهاء الأعمال به بالمشاركة والتعاون بين وزارة الأوقاف ومحافظة جنوب سيناء خلال احتفال محافظة جنوب سيناء بالذكرى الخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة، ووضع حجر الأساس للمجمع الإسلامي بنبق.

كما أكد وزير الأوقاف أنه قد تم تخصيص 15 طن سلع غذائية و 2 طن لحوم أضاحي وإطعام الأوقاف للأسر الأولى بالرعاية بمحافظة جنوب سيناء بمناسبة الاحتفال بالمولد النبوي الشريف وذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، يتم توزيعها بمعرفة المحافظة من خلال اللجنة المشتركة بين المحافظة والأوقاف والتضامن الاجتماعي.

وهنأ وزير الأوقاف محافظ جنوب سيناء بحصول ( 4 ) مساجد على الجودة والاعتماد من الفئة ( أ ) هي: الصحابة والمصطفى بشرم الشيخ، والروضة بالطور، والهدى بدهب، ومن جانبه أشاد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء بكل ما يتم في عمارة المساجد مبنى ومعنى على مستوى الجمهورية بصفة عامة وعلى مستوى محافظة جنوب سيناء بصفة خاصة.