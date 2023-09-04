شكرا لقرائتكم خبر عن التدريب المصرى الأمريكى المشترك "النجم الساطع 2023" يواصل فعالياته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل التدريب المصرى - الأمريكى المشترك " النجم الساطع 2023 "، فعالياته، والتى تستمر حتى 14 سبتمبر بميادين التدريب القتالى بقاعدة محمد نجيب العسكرية، وعدد من القواعد البحرية والجوية بجمهورية مصر العربية، وذلك بمشاركة أكثر من 8000 مقاتل من 19 دولة، فضلاً عن مشاركة 15 دولة أخرى بصفة مراقب، بالإضافة إلى مشاركة عناصر من الشرطة المدنية وعدد من الخبراء القانونيين باللجنة الدولية للصليب الأحمر .

وشهدت الأيام الماضية تدفق القوات المشاركة والتحرك إلى مناطق وميادين التدريب التخصصية استعدادا لبدء فعاليات التدريب .



