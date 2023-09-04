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القاهرة - سامية سيد - كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة مديرية الطرق وحي المنيرة الغربية بالاستجابة لشكوى مواطن بشأن رفع كفاءة الشارع أمام حديقة سفاري بارك اتجاه مطلع كوبري أحمد عرابی وتمهيده لتسهيل الحركة المرورية.

وقامت محافظة الجيزة من خلال أجهزتها بتمهيد الطريق ورفع كفاءته وتهذيب الحفر الموجودة بالطريق المؤدي إلى كوبري أحمد عرابي وإعادة الشئ لأصله، كما تم توسعة الطريق مدخل شارع حسین مهران وإنشاء مدخل ومخرج للشارع مروريا وتركيب بلدورات لعدم إعاقه الحركة، بالإضافة الى إنشاء رصيف بالجزيرة الوسطى أمام الحديقة وصيانة أرصفة المشاة.

وشملت جهود أجهزة محافظة الجيزة التنسيق مع قسم شرطة المنيرة الغربية وإدارة المرور لتواجد دوريات من إدارة المرور وونش للتواجد بمنطقة سفارى بارك يوميا ليتم التعامل الفوري حيال أي مخالفات مرورية تعيق من حركة السير.



محافظة الجيزة ترفع كفاءة الطريق أمام حديقة سفاري بارك اتجاه كوبرى عرابي



محافظة الجيزة ترفع كفاءة الطريق أمام حديقة سفاري بارك اتجاه كوبرى عرابي