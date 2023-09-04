شكرا لقرائتكم خبر عن نائب محافظ الجيزة يوجه برفع معدلات التنفيذ فى مشروع تطوير طريق طراد النيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقد إبراهيم الشهابى نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن أعمال التوسعة والتطوير والرصف بطريق طراد النيل بمركز منشأة القناطر، فى إطار تكليفات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

ووجه نائب المحافظ بتذليل كافة العقبات أمام تنفيذ أعمال التطوير ونقل المرافق المتعارضة مع أعمال التطوير والرصف، مشددا برفع معدلات التنفيذ مع الانتهاء من مختلف أعمال الرصف فى مواعيدها الزمنية المحددة لتيسير الحركة المرورية أمام السيارات والمارة.

وعاين النائب طريق ترعة الزمر بمركز أوسيم، تمهيدا لبدء أعمال رصف المرحلة الثانية للطريق.

رافق نائب المحافظ، محمد عبد الراضى رئيس مركز منشأة القناطر، والدكتور فرج عبد العاطى رئيس مركز أوسيم، ونجوى السعيد مدير مديرية الطرق، وشركة كهرباء جنوب القاهرة، والشركة المنفذة لأعمال الرصف.

يُذكر أن إبراهيم الشهابى نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن، تفقد مؤخرا الطرق والشوارع المدرجة ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالى 2023/2024 بمركز ومدينة البدرشين، مشددا على رفع الإشغالات والالتزام بخطة التنظيم ووضع خطة العمل المناسبة لإتمام عملية الرصف وفقا للجدول الزمنى المحدد بالتنسيق مع الجهات المعنية لما لها من أهمية فى الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين وتيسير الحركة المرورية داخل المدينة.