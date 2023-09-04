شكرا لقرائتكم خبر عن الخدمات البيطرية تنظم قوافل بيطرية للمتابعة والإرشاد على مستوى الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كلف الدكتور إيهاب صابر رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية فريق طبي بيطري شامل من "الادارة المركزية للطب الوقائي والادارة العامة للخدمات البيطرية والإدارة العامة للإرشاد والإدارة العامة للرعاية البيطرية وإدارة التفتيش و وفد من صندوق التأمين على الثروة الحيوانية " بالتوجه إلى محافظة الفيوم وتم عمل تقصى عن الأمراض الوبائية بقرى مركزى " الفيوم و سنورس" و متابعة أعمال التحصين بتلك المراكز وتم متابعة التسجيل والترقيم والتأكيد على تركيب الأرقام القومية بأذن الحيوانات .

وتم متابعة أعمال التأمين على الماشية من خلال أطباء إدارة الخدمات و صندوق التأمين على الثروة الحيوانية وكذلك تم متابعة أعمال الرعاية البيطرية والعلاج الاقتصادى فى الوحدات البيطرية بقرى مركزى الفيوم و سنورس بالإضافة بأنه تم عمل ندوة إرشادية وتوعوية بمقر مديرية الزراعة بالفيوم عن أهمية التأمين الصحي العادى على الماشية والفوائد والمميزات التي يقدمها الصندوق لعملائه من المستأمنين وذلك لنشر ثقافة التأمين الصحي العادى بين المربين ومنتجى الثروة الحيوانية للحد من الخطر فى حدوث الكوارث نتيجة الإصابة بأى أمراض وبائية محتملة.

يأتى ذلك فى إطار توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بضرورة الإهتمام بالثروة الحيوانية والحفاظ عليها والعمل على تخفيف ورفع المعاناة عن كاهل المربين والفلاحين منتجى الثروة الحيوانية .

يذكر أن هذه القوافل والندوات الإرشادية تأتي في إطار جهود وزارة الزراعة والهئية العامة للخدمات البيطرية وصندوق التأمين على الثروة الحيوانية على نشر الوعي بين المربين والفلاحين للحفاظ على الثروة الحيوانية وتنميتها.