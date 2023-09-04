الارشيف / أخبار مصر

مطار ساو باولو بالبرازيل يستقبل أول رحلة لمصر للطيران

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/4
  • 2/4
  • 3/4
  • 4/4

شكرا لقرائتكم خبر عن مطار ساو باولو بالبرازيل يستقبل أول رحلة لمصر للطيران والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل مطار جوارولوس الدولي بمدينة ساوباولو البرازيلية، أولى رحلات مصر للطيران المباشرة بين القاهرة وساوباولو، الرحلة رقم MS3910 بأحدث طائرات الشركة من طراز B787-9 دريم لاينر. 

 

وتعتبر هذه الرحلة هي الرحلة الأولى في تاريخ الشركة لهذا الخط. 

 

جدير بالذكر أن مصر للطيران سوف تسير رحلة خاصة إلي مدينة ساوباولو البرازيلية كل أسبوعين.

 

مطار ساوباولو بالبرازيل يستقبل أول رحلة لمصر للطيران (3)
مطار ساوباولو بالبرازيل يستقبل أول رحلة لمصر للطيران 

مطار ساوباولو بالبرازيل يستقبل أول رحلة لمصر للطيران (1)
مطار ساوباولو بالبرازيل يستقبل أول رحلة لمصر للطيران 

مطار ساوباولو بالبرازيل يستقبل أول رحلة لمصر للطيران (2)
مطار ساوباولو بالبرازيل يستقبل أول رحلة لمصر للطيران

 

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع عبر جوجل نيوز

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا