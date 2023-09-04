شكرا لقرائتكم خبر عن رفع إشغالات في شارع حسن محمد بحى الطالبية استجابة لشكاوى المواطنين.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقت الصفحة الرسمية لمحافظة الجيزة شكوى من أحد المواطنين بشأن وجود تعديات على الطريق العام ومخالفات لعدد من المقاهي والمحال بشارع حسن محمد بحى الطالبية.

ودفعت محافظة الجيزة من خلال حي الطالبية حملة للتعامل مع الشكوى وتم رفع كافة الإشغالات والتعديات ومخالفات المقاهي ومصادرة المحتويات والمخالفات مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها. وكلف المحافظ حي الطالبية بالمتابعة الدورية للمقاهي محل الشكوى والتعامل الفوري حيال أي مخالفات.

يُذكر أن الصفحة الرسمية لمحافظة الجيزة تلقت شكوى أحد المواطنين بشأن وجود تعديات على الطريق العام ومخالفات لعدد من المقاهي بشارع ترعة بشتيل بجوار مسجد فلفل بحي الوراق وتحدث ضوضاءً بمكبرات الصوت.

وفور ورود الشكوى، دفعت المحافظة من خلال حي الوراق حملة للتعامل مع الشكوى، وتم رفع كافة الإشغالات والتعديات ومخالفات المقاهي ومصادرة المحتويات والمخالفات مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.



إشغالات المقاهى